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RDO Equipment оказывает поддержку Pro Crush в приобретении новейшей техники

01.05.2020 14:52 — Новости о Коронавирусе | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

Австралийская компания Pro Crush специализируется в области дробления пород и фракционной сортировки минеральных заполнителей путем грохочения. Руководство компании выбрало RDO Equipment в качестве поставщика оборудования, узнав об уровне поддержки, которую этот поставщик предлагает своим клиентам. Владелец Pro Crush Ричард Хилл говорит, что хорошая поддержка важна как никогда во время пандемии коронавируса. И что ему повезло, что он смог продолжить ведение своего бизнеса во время ограничений, связанных с COVID-19. По-прежнему ощущается неуверенность, что не очень приятно для владельцев бизнесов, но в долгосрочной перспективе мы выглядим хорошо, и, надеюсь, это не окажет слишком большого влияния на мой бизнес, говорит Ричард Хилл.

Он начал свой бизнес в 2007 году с приобретения двух машин и постепенно довел его до такой степени развития, что теперь предлагает полный контракт, располагая более чем 50 машинами.
Не так давно Ричард Хилл купил у RDO Equipment колесный погрузчик John Deere 844L и, по его словам, впечатлен как производительностью нового приобретения, так и обеспечиваемым комфортом.

Размер машины именно таков, каков ему был нужен. Погрузчик предполагается использовать для складирования дробленого материала, загрузки самосвалов, а также для решения других задач общего характера, поэтому Ричард Хилл искал машину прочной конструкции, производительную и долговечную.

Особенно и он, и его операторы выделяют кабину. Водители чувствуют себя комфортно благодаря таким простым вещам, как дополнительное пространство для ног, кондиционер и сиденье с подогревом. Плюс обеспечиваемый конструкцией отличный обзор.

Что касается обслуживания и поддержки со стороны RDO Equipment, то Ричард Хилл говорит, что все это имело место с самого первого дня. Представители компании помогли ему с выбором машины, отвечая на любые вопросы, которые у него возникали как до, так и после покупки.

Иметь дело с командой RDO Equipment было просто здорово. Помимо всего прочего, эти люди реально помогли с доставкой и передачей машины. И я знаю, что они всегда готовы ответить на любые технические или сервисные вопросы, которые у меня могут возникнуть. Всегда делают дополнительный шаг навстречу своим клиентам, что я действительно ценю, подчеркивает Ричард Хилл.

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Австралийская компания Pro Crush специализируется в области дробления пород и фракционной сортировки минеральных заполнителей путем грохочения. Руководство...
 
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