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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Курьеры, кладовщики и водители - самые востребованные на рынке труда Сегодня самые востребованные профессии на рынке труда - курьеры, водители и складские рабочие. Аналитики сферы занятости рассмотрели резюме и предложения о...

Сегодня самые востребованные профессии на рынке труда - курьеры, водители и складские рабочие. Аналитики сферы занятости рассмотрели резюме и предложения о трудоустройстве и выявили лидеров топ-листа вакансий в первом квартале года. Помимо указанных специалистов, работодатели хотят видеть больше врачей и фармацевтов, а также удаленных специалистов в сферах IT, образования и услуг для бизнеса.К слову, самыми невостребованными на рынке труда ожидаемо оказались специалисты в сфере туризма, оформления виз и бронирования. Существенно снизился спрос на официантов и барменов, а также фитнес-инструкторов и занятых в спорте. Основным фактором новых трендов на рынке труда стала пандемия коронавируса и его экономические последствия.