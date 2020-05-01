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Курьеры, кладовщики и водители - самые востребованные на рынке труда
01.05.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСегодня самые востребованные профессии на рынке труда - курьеры, водители и складские рабочие. Аналитики сферы занятости рассмотрели резюме и предложения о трудоустройстве и выявили лидеров топ-листа вакансий в первом квартале года. Помимо указанных специалистов, работодатели хотят видеть больше врачей и фармацевтов, а также удаленных специалистов в сферах IT, образования и услуг для бизнеса.
Ольга Надточаева, независимый аналитик рынка труда: "Мы видим, что количество вакансий, размещенных на работных сайтах, снизилось на 39 %. Это очень существенное снижение, что в принципе говорит о том, что работодатели либо остановили, либо заморозили подбор сотрудников. Сейчас востребованы специалисты в сфере онлайн-сервисов, в сфере доставки. Поэтому у специалистов из кризисных сфер, из ресторанного бизнеса, из туристического есть возможность достаточно быстро найти себе работу, хотя бы временную".
К слову, самыми невостребованными на рынке труда ожидаемо оказались специалисты в сфере туризма, оформления виз и бронирования. Существенно снизился спрос на официантов и барменов, а также фитнес-инструкторов и занятых в спорте. Основным фактором новых трендов на рынке труда стала пандемия коронавируса и его экономические последствия.
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Сегодня самые востребованные профессии на рынке труда - курьеры, водители и складские рабочие. Аналитики сферы занятости рассмотрели резюме и предложения о...
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