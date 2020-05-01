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ЧМ по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге

01.05.2020 16:16 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Международная федерация хоккея приняла решение о проведении Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске и Риге.

Как сообщает IIHF, решение о проведении ЧМ-2021 в Минске и Риге было принято после того, как Швейцария, где доложен был состояться ЧМ-2020 (он был отменен из-за коронавируса), отказалась проводить его в 2021 году.

В Международной федерации хоккея отмечают, что в настоящее время Швейцария запустила процесс возврата билетов болельщикам, поэтому их интересы из-за отмены чемпионата не пострадают.

 
Теги: Минск
 
 
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Международная федерация хоккея приняла решение о проведении Чемпионата мира по хоккею с шайбой в Минске и Риге.
 
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