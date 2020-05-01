Давид Тве: «Моя мама говорит мне: «Ты уверен, что ты в безопасности?» А я отвечаю: «Да, все круто». Думаю, что чемпионат продолжится»

Источник материала: Tribuna.com

Хавбек «Энергетика-БГУ» Давид Тве поделился мнением о чемпионате Беларуси в период пандемии коронавируса.

«Люди спрашивают: «Как вы, ребята, все еще играете».

Каждый раз, когда мы говорим по телефону, моя мама говорит мне: «Ты уверен, что ты в безопасности?» А я отвечаю: «Да, все круто».

Мы понимаем, что все больше людей смотрят чемпионат Беларуси, но это кажется странным, потому что на матчи ходят не так много зрителей, как обычно.

Применяем профилактические меры: моем руки, пользуемся дезинфицирующими средствами. Надо справиться с этой ситуацией. Была дискуссия с о том, надо ли закрыть чемпионат, но я думаю, что он будет продолжаться», – сказал Тве.

В нашей стране выявлено уже 14 917 случаев коронавируса. 93 пациента умерли.

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