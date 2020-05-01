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Давид Тве: «Моя мама говорит мне: «Ты уверен, что ты в безопасности?» А я отвечаю: «Да, все круто». Думаю, что чемпионат продолжится»
01.05.2020 16:00 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Хавбек «Энергетика-БГУ»
«Люди спрашивают: «Как вы, ребята, все еще играете».
Каждый раз, когда мы говорим по телефону, моя мама говорит мне: «Ты уверен, что ты в безопасности?» А я отвечаю: «Да, все круто».
Мы понимаем, что все больше людей смотрят чемпионат Беларуси, но это кажется странным, потому что на матчи ходят не так много зрителей, как обычно.
Применяем профилактические меры: моем руки, пользуемся дезинфицирующими средствами. Надо справиться с этой ситуацией. Была дискуссия с
В нашей стране выявлено уже 14 917 случаев коронавируса. 93 пациента умерли.
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Давид Тве: «Моя мама говорит мне: «Ты уверен, что ты в безопасности?» А я отвечаю: «Да, все круто». Думаю, что чемпионат продолжится»
Хавбек «Энергетика-БГУ» Давид Тве поделился мнением о чемпионате Беларуси в период пандемии коронавируса.
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