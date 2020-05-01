В Болгарии c 1 мая отменили обязательное ношение защитных масок

Источник материала: ОНТ

1 мая в Болгарии отменили обязательное ношение масок на открытом воздухе, а также разрешили посещать природные парки и горы, которые расположены вне населенных пунктов. Соответствующие распоряжения подписал Глава Минздрава страны Кирил Ананиев, информирует ТАСС.

Подписанные распоряжения не отменяют требований соблюдать социальную дистанцию.

В Болгарии общее количество заразившихся коронавирусом – 1541 человек. Первые случаи заражения COVID-19 в стране были отмечены 8 марта, чрезвычайное положение было введено с 13 марта.

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