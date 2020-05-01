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Валерий Карбалевич: Отношения Беларуси и России портятся

01.05.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Коронавирусная пандемия негативно повлияла на белорусско-российские отношения.

Валерий Карбалевич: Отношения Беларуси и России портятся
Россия отказала Минску в снижении цен на газ, о чем просил Лукашенко две недели назад.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что пересмотра цены поставок газа в Беларусь на 2020 год не предполагается. 

Друзья-«союзники» познаются в беде. Так почему Россия не пошла навстречу своему союзнику?

Причины «Белорусскому партизану» объяснил политолог Валерий Карбалевич.

- Если «Газпром» пойдет на уступки Беларуси и начнет пересматривать контракт на весь 2020 год, то аналогичные претензии могут предъявить и другие партнеры России: пересматривайте условия поставок и нам. Если «Газпром» откажется, появятся обвинения, что Россия использует «Газпром» в геополитических целях (такие обвинения давно курсируют на Западе). В случае, если «Газпром» пойдет на уступки Беларуси, а всем остальным странам – нет, возникнут подобные подозрения и дело может дойти до судебных процессов. Такие суды уже инициировали Польша, Украина, и Россия их проиграла. Поэтому, чтобы не создавать подобных инцидентов в будущем, Россия и не пойдет на пересмотр контракта.

Во-вторых, а зачем идти на уступки Беларуси? Беларусь не хочет идти путем интеграции, то есть по пути более тесного объединения с Россией. А раз так – в России было принято политическое решение резко сократить экономическую помощь Беларуси. И эту линию Москва стремится реализовывать. Правда, не всегда последовательно: по вопросу с Белорусской АЭС Москва пошла на некоторые уступки. Но если вспомнить ситуацию с нефтью в начале года, то все-таки Россия достаточно твердо идет этим путем.

Третья причина вообще банальна: «Газпром» сегодня в довольно сложном экономическом положении из-за падения цен – деньги элементарно нужны самому «Газпрому». По всем этим причинам Россия и отказалась пересматривать цены на газ для Беларуси. Во всяком случае пока.

- Возможен ли некий компромисс по газу и нефти в обозримом будущем?

- По нефтяному вопросу стороны вроде уже пришли к компромиссу: из-за падения мировых цен на нефть стороны пришли к определенному соглашению, Беларусь даже отказывается от некоторых предложений российских компаний – такие объемы нефти стране сегодня уже не нужны.

Возможен ли компромисс? Отрицать возможные компромиссы сложно, особенно в условиях изменения мировых цен на газ и нефть. Беларусь также будет пытаться искать некую альтернативу.

- Как коронавирусная пандемия вообще повлияла на союзнические отношения Беларуси и России?

- Скорее, пандемия гативно повлияла на белорусско-российские отношения: появилась граница, белорусов не впускают на территорию России, российские авиакомпании не хотели брать белорусских туристов при эвакуации. Происходит также публичная полемика, российские медиа «наезжают» на белорусскую власть из-за того, что Беларусь не ввела карантин. Отношения портятся, я бы так сказал.

- Беларусь и Россия являются союзниками, живут в союзном государстве, но каждая из них избрала противоположную коронавирусную политику. Не странно ли? 

- Синхронных действий нет даже в Европейском Союзе – а он более тесный. Разные страны ведут себя по-разному. Поэтому я бы не делал из этого неких выводов. Кстати, в Евразийском экономическом союзе, в ОДКБ разные страны ведут себя по-разному. Ожидать неких синхронных действий, может. И не стоит. Но Беларусь заняла перпендикулярную позицию по отношению не только к России, но и ко всем европейским соседям; Лукашенко публично осудил действия российского руководства по отношению к коронавирусу – все это не благоприятствует улучшению отношений.
 
Теги: Минск
 
 
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Коронавирусная пандемия негативно повлияла на белорусско-российские отношения.
 
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