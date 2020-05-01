|
Пандемия коронавируса обвалила мировые поставки смартфонов
01.05.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В первом квартале 2020 года мировые поставки смартфонов снизились на 11,7% в годовом выражении.
Как сообщает аналитическая компания International Data Corporation (IDC), это стало самым сильным падением поставок за всю историю.
В компании отмечают, что сокращение поставок не стало сюрпризом после того, как пандемия коронавируса парализовала экономику Китая, а затем распространилась на остальной мир. Китай стал наиболее сильно пострадавшим регионом — там поставки упали на 20,3% в годовом выражении, пишет
Это оказало влияние на остальные страны, которые зависят от экспорта из КНР, и вызвало много проблем, отмечается в отчете IDC.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом квартале 2020 года мировые поставки смартфонов снизились на 11,7% в годовом выражении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)