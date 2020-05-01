Пандемия коронавируса обвалила мировые поставки смартфонов

Источник материала: Ежедневник

В первом квартале 2020 года мировые поставки смартфонов снизились на 11,7% в годовом выражении.

Как сообщает аналитическая компания International Data Corporation (IDC), это стало самым сильным падением поставок за всю историю.

В компании отмечают, что сокращение поставок не стало сюрпризом после того, как пандемия коронавируса парализовала экономику Китая, а затем распространилась на остальной мир. Китай стал наиболее сильно пострадавшим регионом — там поставки упали на 20,3% в годовом выражении, пишет РБК .

Это оказало влияние на остальные страны, которые зависят от экспорта из КНР, и вызвало много проблем, отмечается в отчете IDC.



«То, что началось как исключительно внутрикитайская проблема с поставками, выросло до глобального экономического кризиса и к концу первого квартала года оказало влияние на спрос. В то время как цепочка поставок из Китая начала восстанавливаться в конце квартала, как и ожидала IDC, крупнейшие экономики мира практически остановились, вызвав тем самым падение спроса», — сказала директор по исследованиям программы IDC Worldwide Mobile Device Trackers.