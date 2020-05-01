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Американские ученые назвали альтернативу маскам для защиты от COVID-19

01.05.2020 18:29 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пластмассовые щитки для лица имеют преимущества перед обычными медицинскими масками для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании группы ученых штата Айова, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).

Как отметили специалисты, имеющиеся данные показывают, что распространение SARS-CoV-2 происходит типичными для респираторных вирусов путями. В том числе заразиться можно воздушно-капельным путем, то есть через инфекционные частицы, которые оказались достаточно близко от глаз, носа или рта. Ученые сравнили два средства защиты, которые блокируют такую передачу вируса: медицинские маски и пластиковые щитки для лица.

Исследования показали, что щитки достаточно эффективно сдерживают вирус. На рекомендованной дистанции в шесть футов от другого человека (почти два метра) щитки для лица задержали до 92% вирусных частиц, отмечают ученые. В отличие от масок, которые имеют короткий срок использования и не могут применяться повторно, пластмассовые средства защиты можно мыть водой с мылом или обычными бытовыми дезинфицирующими средствами и использовать многократно. Специалисты, участвовавшие в исследованиях, также заявили, что такие щитки удобнее носить, через них проще общаться с окружающими, и они не позволяют случайно прикоснуться к своему лицу руками (что является одним из путей передачи вируса).

Ученые указали, что, вероятнее всего, использование этого средства также поможет сдержать распространение вируса, и оценили его эффективность в диапазоне от 68 до 96%. Эксперты добавили, что пластмассовые щитки можно производить по доступной цене и быстро распространять.

При этом исследователи уточнили, что эффективность щитков, когда их носит уже заболевший человек, не изучалась.

Ранее физики из США оценили использование самодельных масок для лица и пришли к выводу, что маски из двух слоев ткани разного типа, например, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. Согласно их выводам, они почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, рекомендованных для медперсонала в США. Ученые уточнили, что изделия должны плотно прилегать к лицу, поскольку зазоры могут снизить действенность масок до 50%.

 
 
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Пластмассовые щитки для лица имеют преимущества перед обычными медицинскими масками для защиты от коронавирусной инфекции.
 
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