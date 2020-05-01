Более 300 тыс. листовок «Важно знать» распространили активисты БРСМ

Источник материала: Вороновская газета





Более 300 тыс. информационно-профилактических листовок «Важно знать» распространили активисты Белорусского республиканского союза молодежи во всех регионах страны, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце» Артем Строганов.

«Любая профилактическая работа среди населения играет большую роль в минимизации коронавирусной инфекции. Мы должны сегодня еще больше поддерживать своих близких, друг друга и, в первую очередь, пожилых людей, — сказал Артем Строганов. — Союзная молодежь уже распространила во всех уголках страны 303 282 информационно-профилактические листовки «Важно знать» с информацией о соблюдении правил личной гигиены и обращением к пожилым людям поберечь себя и воздержаться от посещения общественных мест. Ребята разместили такие листовки на остановочных пунктах в городах и поселках, информационных досках в подъездах, направили в почтовые ящики. Кроме того, они доставили пожилым людям из поликлиник 10 966 рецептов для дальнейшего лечения хронических заболеваний».

Волонтеры также помогают территориальным центрам социального обслуживания населения в доставке одиноким пенсионерам продуктов первой необходимости и лекарств. «Волонтеры COVID-19 — это команда добровольцев Красного Креста и движения «Доброе сердце». Они постоянно приходят на помощь работникам ТЦОНов, а значит, пожилым гражданам. При этом работают в перчатках и масках, пользуются дезинфицирующими средствами, соблюдают правила социального дистанцирования и личной гигиены, — отметил координатор волонтерского движения. — Однако не всегда помощь ограничивается покупкой продуктов и медикаментов. К примеру, представители первичной организации БРСМ Червенского профессионального строительного лицея откликнулись на просьбу ветерана труда Эрнеста Виржинского и оказали помощь в посадке картофеля на приусадебном участке».

По-прежнему важно в эти дни поддерживать медицинских работников, которые круглосуточно спасают жизни людей. К добросердечному марафону БРСМ и РУП «Белпочта» присоединились тысячи неравнодушных белорусов. «Только наши ребята направили в адрес медучреждений 10 150 открыток и почтовых карточек со словами благодарности людям в белых халатах и всем, кто сегодня трудится на передовой. К слову, руководство «Белпочты» заверило, что корреспонденция с хештегом #СпасибоМедикам по-прежнему будет доставляться адресам», — подчеркнул Артем Строганов.

Несмотря на то, что медучреждения страны обеспечены всем необходимым, неравнодушные белорусы продолжают оказывать благотворительную помощь. «Отрадно, что мы объединяемся, стремимся быть полезными в этой непростой ситуации. А помощь не бывает малой. Важно, что она искренняя, от чистого сердца», — добавил координатор волонтерского движения.

Победители республиканского финала девятого сезона конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «Медицина, фармация, медицинская техника», магистранты факультета математики и информационных технологий Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Александр Шидловский и Диана Бирюкова передали Витебской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи 150 держателей для масок. Эти держатели молодые люди распечатали на 3D-принтере, собранном своими руками. Накануне антисептики, средства индивидуальной защиты, а также открытки со словами благодарности переданы от Могилевской городской организации БРСМ станции скорой помощи города. В Минске волонтеры «Доброе сердце» передали врачам 11-й городской клинической больницы питьевую воду, чай, продукты, стиральный порошок, мыло и перчатки.

Молодежные горячие линии продолжают работать в штатном режиме. Телефоны областных горячих линий: в Бресте — 8 (0162) 2-11-591, Витебске — 8 (0212) 6-62-087, Гомеле — 8 (0232) 5-63-315, Гродно — 8 (0152) 7-19-833, Могилеве — 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске — 8 (0174) 2-00-345, Слуцке — 8 (01795) 7-50-80, Молодечно — 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.

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