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Более 300 тыс. листовок «Важно знать» распространили активисты БРСМ
01.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Более 300 тыс. информационно-профилактических листовок «Важно знать» распространили активисты Белорусского республиканского союза молодежи во всех регионах страны, сообщил корреспонденту
«Любая профилактическая работа среди населения играет большую роль в минимизации коронавирусной инфекции. Мы должны сегодня еще больше поддерживать своих близких, друг друга и, в первую очередь, пожилых людей, — сказал Артем Строганов. — Союзная молодежь уже распространила во всех уголках страны 303 282 информационно-профилактические листовки «Важно знать» с информацией о соблюдении правил личной гигиены и обращением к пожилым людям поберечь себя и воздержаться от посещения общественных мест. Ребята разместили такие листовки на остановочных пунктах в городах и поселках, информационных досках в подъездах, направили в почтовые ящики. Кроме того, они доставили пожилым людям из поликлиник 10 966 рецептов для дальнейшего лечения хронических заболеваний».
Волонтеры также помогают территориальным центрам социального обслуживания населения в доставке одиноким пенсионерам продуктов первой необходимости и лекарств. «Волонтеры COVID-19 — это команда добровольцев Красного Креста и движения «Доброе сердце». Они постоянно приходят на помощь работникам ТЦОНов, а значит, пожилым гражданам. При этом работают в перчатках и масках, пользуются дезинфицирующими средствами, соблюдают правила социального дистанцирования и личной гигиены, — отметил координатор волонтерского движения. — Однако не всегда помощь ограничивается покупкой продуктов и медикаментов. К примеру, представители первичной организации БРСМ Червенского профессионального строительного лицея откликнулись на просьбу ветерана труда Эрнеста Виржинского и оказали помощь в посадке картофеля на приусадебном участке».
По-прежнему важно в эти дни поддерживать медицинских работников, которые круглосуточно спасают жизни людей. К добросердечному марафону БРСМ и РУП «Белпочта» присоединились тысячи неравнодушных белорусов. «Только наши ребята направили в адрес медучреждений 10 150 открыток и почтовых карточек со словами благодарности людям в белых халатах и всем, кто сегодня трудится на передовой. К слову, руководство «Белпочты» заверило, что корреспонденция с хештегом #СпасибоМедикам по-прежнему будет доставляться адресам», — подчеркнул Артем Строганов.
Несмотря на то, что медучреждения страны обеспечены всем необходимым, неравнодушные белорусы продолжают оказывать благотворительную помощь. «Отрадно, что мы объединяемся, стремимся быть полезными в этой непростой ситуации. А помощь не бывает малой. Важно, что она искренняя, от чистого сердца», — добавил координатор волонтерского движения.
Победители республиканского финала девятого сезона конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «Медицина, фармация, медицинская техника», магистранты факультета математики и информационных технологий Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Александр Шидловский и Диана Бирюкова передали Витебской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи 150 держателей для масок. Эти держатели молодые люди распечатали на 3D-принтере, собранном своими руками. Накануне антисептики, средства индивидуальной защиты, а также открытки со словами благодарности переданы от Могилевской городской организации БРСМ станции скорой помощи города. В Минске волонтеры «Доброе сердце» передали врачам 11-й городской клинической больницы питьевую воду, чай, продукты, стиральный порошок, мыло и перчатки.
Молодежные горячие линии продолжают работать в штатном режиме. Телефоны областных горячих линий: в Бресте — 8 (0162) 2-11-591, Витебске — 8 (0212) 6-62-087, Гомеле — 8 (0232) 5-63-315, Гродно — 8 (0152) 7-19-833, Могилеве — 8 (0222) 7-66-782. В крупных городах Минской области: Солигорске — 8 (0174) 2-00-345, Слуцке — 8 (01795) 7-50-80, Молодечно — 8 (0177) 7-49-501. В Минске телефон горячей линии 8 (017) 284-85-54.
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Более 300 тыс. информационно-профилактических листовок «Важно знать» распространили активисты Белорусского республиканского союза молодежи во всех регионах...
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