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Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Мишустину
01.05.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину,
Сергей Румас отправил послание своему коллеге: «Убежден, что вы с легкостью пройдете это испытание и вернетесь к привычной жизни в ближайшее время. Сил, здоровья и терпения».
Накануне стало известно о заражении премьер-министра России коронавирусом. Об этом Михаил Мишустин сообщил во время видеоконференции с Владимором Путиным. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает ТАСС из сообщения пресс-секретаря...
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