Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Мишустину

Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает ТАСС из сообщения пресс-секретаря главы правительства Беларуси Александры Исаевой.

Сергей Румас отправил послание своему коллеге: «Убежден, что вы с легкостью пройдете это испытание и вернетесь к привычной жизни в ближайшее время. Сил, здоровья и терпения».

Накануне стало известно о заражении премьер-министра России коронавирусом. Об этом Михаил Мишустин сообщил во время видеоконференции с Владимором Путиным. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram