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Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Мишустину

01.05.2020 20:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления Михаилу Мишустину

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает ТАСС из сообщения пресс-секретаря главы правительства Беларуси Александры Исаевой.

Сергей Румас отправил послание своему коллеге: «Убежден, что вы с легкостью пройдете это испытание и вернетесь к привычной жизни в ближайшее время. Сил, здоровья и терпения».

Накануне стало известно о заражении премьер-министра России коронавирусом. Об этом Михаил Мишустин сообщил во время видеоконференции с Владимором Путиным. Исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает ТАСС из сообщения пресс-секретаря...
 
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