Тревожный призыв: жителей Чериковского района просят без крайней необходимости не покидать свои жилища

















Отдельно просят родителей, чьи дети стали контактами первого уровня, уйти в социальный или трудовой отпуск и обеспечить самоизоляцию ребенка.





«Уважаемые жители Чериковского района, в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой на территории страны и нашего района, мы настоятельно призываем вас без крайней необходимости не покидать свои дома, не ходить и не принимать гостей. В случае острой необходимости покинуть дом обязательно использовать маски, перчатки и дезсредства. Убедительно просим родителей, чьи дети стали контактами первого уровня (то есть непосредственно контактировали с человеком, у которого подтверждён COVID19) обеспечить самоизоляцию ребенка и остаться с ним дома, уйдя в социальный или трудовой отпуск. Не лишней мерой предосторожности станет влажная уборка своего дома с дезсредством. Ежедневно обрабатывайте ими выключатели, дверные ручки, компьютерные клавиатуры, мыши и так далее. Все, до чего наиболее часто дотрагиваются ваши руки и руки домочадцев. Берегите себя и помните, что лишними профилактические меры никогда не бывают!!!» — гласит призыв на сайте районной газеты.





Сложно сказать, что происходит в Чериковском районе: подробной информацией о ситуации с коронавирусом в регионах власти белорусов не балуют. Раскладка случаев по областям в последний раз сообщалась 24 апреля, что касается отдельных районов — такой практики и вовсе не существовало. Ранее ни в государственных, ни в независимых СМИ информации о случаях коронавируса в Черикове не появлялось. Однако, судя по прямому признанию об «осложнившейся на территории района эпидемиологической обстановке», можно сделать практически однозначный вывод: коронавирус в Чериковском районе есть. И, коль скоро дело дошло до признания ситуации и до призывов к населению на сайте районной газеты, — возможно, даже вспышка. И, судя по отдельному обращению к родителям, — вспышка могла произойти в каком-то из учреждений образования.





24 апреля, когда в последний раз сообщалась подобного рода официальная информация, в Могилевской области было 396 случаев коронавируса. С тех пор Минздрав давал только общую статистику по стране.







