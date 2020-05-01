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Итальянский футбольный клуб Roma назвал беларусов лучшей командой недели в мире
01.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В официальном аккаунте итальянского ФК Roma появился пост, в котором командой недели назван беларуский «Слуцк».
«Наша команда недели — ФК „Слуцк“! Команда из-под Минска лидирует в таблице чемпионата Беларуси, единственной активной профессиональной лиги в Европе. Вокруг „Слуцка“ во время пандемии коронавируса сложился целый культ. В это воскресенье у них дерби с „Динамо“ из Минска!» — говорится в записи.
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В официальном аккаунте итальянского ФК Roma появился пост, в котором командой недели назван беларуский «Слуцк».
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