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Стали известны подробности открытия туризма в Турции

01.05.2020 19:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны подробности открытия туризма в Турции

В Турции составили график выхода из карантина. Согласно ему туризм начнет возрождаться в конце мая, сообщает РИА Новости со ссылко на АТОР.

С 4 мая в Турции начнут работу при соблюдении определенных правил рынки, парикмахерские и торговые центры. 

С 27 мая по 31 августа будут постепенно сниматься ограничения на междугородние и международные переезды, открываться отели. Разрешение на открытие получат не все отели, а только удаленные от туристических центров и те, кто получит «сертификаты здоровья». Сообщается, что в отелях не будет «шведского стола». При этом в отелях необходимо будет соблюдать меры социального дистанцирования.

С 1 сентября и до конца года начнут открывать школы, все секторы экономики и туризм начнет работать без ограничений. А с 1 января 2021 года турецкие власти ожидают появления вакцины от коронавируса и рассчитывают на его доступность.

Фото: hotels24.ua

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В Турции составили график выхода из карантина. Согласно ему туризм начнет возрождаться в конце мая, сообщает РИА Новости со ссылко на АТОР. С 4 мая в Турции начнут...
 
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