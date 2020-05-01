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ВОЗ: многие ученые подтверждают естественное происхождение коронавируса
01.05.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Коронавирус имеет естественное происхождение, что подтверждают многие ученые со всего мира. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан,
По словам директора программы ВОЗ, ситуацию продолжают изучать. Также он отметил, что исследование будет полезно в принятии профилактических мер и поможет предотвратить похожую ситуацию в будущем.
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Коронавирус имеет естественное происхождение, что подтверждают многие ученые со всего мира. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по...
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