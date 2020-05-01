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ВОЗ: многие ученые подтверждают естественное происхождение коронавируса

01.05.2020 21:38 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВОЗ: многие ученые подтверждают естественное происхождение коронавируса

Коронавирус имеет естественное происхождение, что подтверждают многие ученые со всего мира. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

По словам директора программы ВОЗ, ситуацию продолжают изучать. Также он отметил, что исследование будет полезно в принятии профилактических мер и поможет предотвратить похожую ситуацию в будущем.

Фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI 

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Коронавирус имеет естественное происхождение, что подтверждают многие ученые со всего мира. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по...
 
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