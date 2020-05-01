Рене Фазель: «ИИХФ обсуждает перенос сроков проведения ЧМ-2021 на две недели вперед»

Источник материала: Tribuna.com

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что организация обсуждает перенос сроков проведения ЧМ-2021 на две недели вперед.

Турнир должен пройти с 7 по 23 мая в Беларуси и Латвии.

«Следующий чемпионат мира , как и планировалось, пройдет в Беларуси и Латвии. Но мы обсуждаем перенос сроков проведения на две недели вперед. Хотим начать не 7 мая, а 21-го.

Следующая возможность для Швейцарии провести чемпионат мира будет в 2026 году. Но мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока 2026 год кажется самым реальным», – сказал Фазель.

Напомним, 22 марта было объявлено, что ЧМ-2020, который должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне, отменен из-за пандемии коронавируса.

В 2022 году турнир должен пройти в Финляндии (Хельсинки и Тампере), в 2023-м – в России (Санкт-Петербург), в 2024-м – в Чехии (Прага и Острава), в 2025-м – в Швеции и Дании (города пока не определены).