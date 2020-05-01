ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионка мира по толканию ядра о параде: Вместо покатушек ржавого железа отдайте деньги ветеранам

01.05.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Перенос или отмена парада в День Победы во время пандемии коронавируса совсем не обидит ветеранов. Такое мнение в интервью спортивному сайту Tribuna.com высказала толкательница ядра, чемпионка мира и Европы Надежда Остапчук.




Она считает, что ситуация с коронавирусом в Беларуси серьезная. "Никому не хочется потерять своих родных и близких. В такой ситуации надо беречь в первую очередь людей", — говорит Остапчук.

Сама спортсменка старается как можно больше оставаться дома и гулять в то время, когда на улице наименьшее количество людей. Также она старается избегать общественных мест.

Остапчук считает, что продолжать чемпионат по футболу в сегодняшних условиях — глупость. И, по ее мнению, военный парад в День Победы просто продлит пик заболеваемости.

"В данной ситуации ветеранов бы не обидели, если бы парад перенесли либо отменили вовсе. По моему мнению, деньги, потраченные на покатушки ржавого железа, лучше бы потратили на ветеранов. Сделали бы какие-то выплаты. Тем более сколько им осталось жить. Раздайте деньги тем, кому они важнее и нужнее, чем эти бесполезные катания танков и летания самолетов", — говорит спортсменка.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перенос или отмена парада в День Победы во время пандемии коронавируса совсем не обидит ветеранов. Такое мнение в интервью спортивному сайту Tribuna.com высказала...
 
Новости дня
Новости
 
Клубам АПЛ сообщили, что сезон можно доиграть только на нейтральных стадионах (BBC)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика