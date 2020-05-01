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Клубам АПЛ сообщили, что сезон можно доиграть только на нейтральных стадионах (BBC)
01.05.2020 21:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны планы
Клубам АПЛ сообщили в ходе сегодняшней видеоконференции, что сезон возможно доиграть только на нейтральных стадионах без болельщиков.
Для возобновления сезона будут задействованы до 10 стадионов.
Премьер-лиге потребуется до 40 000 тестов на
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Стали известны планы английской Премьер-лиги по возобновлению сезона.Клубам АПЛ сообщили в ходе сегодняшней видеоконференции, что сезон возможно доиграть только...
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