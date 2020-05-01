Клубам АПЛ сообщили, что сезон можно доиграть только на нейтральных стадионах (BBC)

Источник материала: Tribuna.com

Стали известны планы английской Премьер-лиги по возобновлению сезона.

Клубам АПЛ сообщили в ходе сегодняшней видеоконференции, что сезон возможно доиграть только на нейтральных стадионах без болельщиков.

Для возобновления сезона будут задействованы до 10 стадионов.

Премьер-лиге потребуется до 40 000 тестов на коронавирус для футболистов и сотрудников, чтобы провести 92 матча без зрителей.