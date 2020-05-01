«Вскрывала парня, а на его телефон позвонила мама». Судмедэксперты - о своей работе

Источник материала: Tut.by

Многие наверняка хоть раз смотрели сериал, где показана работа судмедэксперта: выезды на место преступления, определение причины смерти человека. Мы поговорили с представителями этой профессии. Они рассказали о том, как к их работе относятся близкие, общении с родственниками умерших, странных находках на вскрытии и о том, как работа отражается на их повседневной жизни.

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