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«Вскрывала парня, а на его телефон позвонила мама». Судмедэксперты - о своей работе

02.05.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие наверняка хоть раз смотрели сериал, где показана работа судмедэксперта: выезды на место преступления, определение причины смерти человека. Мы поговорили с представителями этой профессии. Они рассказали о том, как к их работе относятся близкие, общении с родственниками умерших, странных находках на вскрытии и о том, как работа отражается на их повседневной жизни.

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Теги: Минск
 
 
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Судмедэксперты рассказали о том, как на их профессию реагируют окружающие, что самое трудное в работе и какие случаи особенно запомнились.
 
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