Эпидемией коронавируса охвачена вся Витебская область, кроме Шарковщины?













Карта распространения коронавируса COVID-19 по Витебской области на 30 апреля





На 29 апреля в Лиозненском районе COVID-19 был диагностирован у 51 человека, у 4 диагноз снят в связи с отсутствием клинических проявлений и отрицательными результатами мазков, пишет «Сцяг перамогі».





В районе 56 пациентов с пневмониями, у 11 из них коронавирусная инфекция. В больнице находится 31 человек с COVID-19, остальные 20 изолированы дома.





Городокский районный штаб по противодействию распространению COVID-19 информирует, что в регионе на 30 апреля уже выявлено 33 случая заражения коронавирусом.





В Браславском районе на сегодняшний день заявлено о 7 заболевших коронавирусной инфекцией.





О первых инфицированных также сообщили Толочинский и Россонский районы. В Толочинском 5 больных, и более 15 контактов, которые находятся под наблюдением, пишет «Наша Талачыншчына». В Россонском районе пока единственный случай заболевания COVID-19 и он завозной — инфицированный молодой человек приехал на малую родину из Витебска , утверждает газета «Голас Расоншчыны».





Также поступила информация о заболевших в Чашниском районе, при чем здесь есть уже и смертельный случай. К сожалению эта информация из неофициальных источников, местный райисполком и районная газета молчат об эпидемиологической ситуации.





Таким образом вся Витебская область превратилась в единый очаг эпидемии коронавируса. Исключение составляет Шарковщинский район, откуда не поступало информации ни о заразившихся, ни об их отсутствии.