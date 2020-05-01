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Эпидемией коронавируса охвачена вся Витебская область, кроме Шарковщины?
01.05.2020 10:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Лиозненском районе уже более полусотни человек заразились коронавирусом, информация об инфицированных поступила из всех районов Витебской области за исключением Шарковщинского.
Карта распространения коронавируса COVID-19 по Витебской области на 30 апреля
На 29 апреля в Лиозненском районе COVID-19 был диагностирован у 51 человека, у 4 диагноз снят в связи с отсутствием клинических проявлений и отрицательными результатами мазков, пишет «Сцяг перамогі».
В районе 56 пациентов с пневмониями, у 11 из них коронавирусная инфекция. В больнице находится 31 человек с COVID-19, остальные 20 изолированы дома.
Городокский районный штаб по противодействию распространению COVID-19 информирует, что в регионе на 30 апреля уже выявлено 33 случая заражения коронавирусом.
В Браславском районе на сегодняшний день заявлено о 7 заболевших коронавирусной инфекцией.
О первых инфицированных также сообщили Толочинский и Россонский районы. В Толочинском 5 больных, и более 15 контактов, которые находятся под наблюдением, пишет «Наша Талачыншчына». В Россонском районе пока единственный случай заболевания COVID-19 и он завозной — инфицированный молодой человек приехал на малую родину из Витебска, утверждает газета «Голас Расоншчыны».
Также поступила информация о заболевших в Чашниском районе, при чем здесь есть уже и смертельный случай. К сожалению эта информация из неофициальных источников, местный райисполком и районная газета молчат об эпидемиологической ситуации.
Таким образом вся Витебская область превратилась в единый очаг эпидемии коронавируса. Исключение составляет Шарковщинский район, откуда не поступало информации ни о заразившихся, ни об их отсутствии.
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В Лиозненском районе уже более полусотни человек заразились коронавирусом, информация об инфицированных поступила из всех районов Витебской области за...
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