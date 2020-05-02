Девятовский о Минском полумарафоне: «Пока остается в силе, все-таки 13 сентября. Мы, наверное, вправе ожидать конца этой грустной истории под названием «коронавирус»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФЛА Вадим Девятовский рассказал о переносе соревнований из-за пандемии коронавируса.

– Конечно, такие соревнования всеми любимые, как Минский полумарафон, пока остаются в силе, все-таки 13 сентября. Мы, наверное, вправе ожидать конца этой грустной истории под названием «коронавирус».

Если говорить о ближайших перспективах, то да, такие соревнования, как командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был уже стартовать, уже мы бы встречали гостей, кстати... В конце февраля – начале марта заканчивалась регистрация предварительная, и в Минске был бы рекорд по количеству участников. Это, кстати, очень серьезный сигнал. Олимпийский сезон еще тогда был, понятно, люди ехали за лицензиями. Но вот такие реалии.

Недавно был созвон, онлайн-конференция с Международной федерацией легкой атлетики, где было принято решение, что этот командный чемпионат мира по спортивной ходьбе переносится на 2022 год (этот турнир должен принять Минск – Tribuna.com), на апрель.

Что касается ближайшей перспективы, к большому разочарованию, конечно, мы получили новость о том, что Париж, чемпионат Европы в конце августа, отменяется. Для нас это такая потеря, потому что на олимпийский сезон, конечно, делалась огромная работа. И хотелось, так как Токио перенесли на год, где-то выплеснуть себя. Когда ты еще год в напряжении побудешь, это не сильно хорошо психологически. Надо где-то реализоваться – пускай не на 101 %, но близко – проверить форму, – сказал Девятовский .

Отметим, что, по данным ВОЗ, общее число диагностированных случаев заражением коронавирусом во всем мире по состоянию на 2 мая – более 3,34 миллионов случаев. Более 1,05 миллиона пациентов выздоровели, летальных исходов – более 238 тысяч. На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 14917 случаев заражения коронавирусом. 2918 человек выздоровели и 93 умерли.

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