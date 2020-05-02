Актриса Татьяна Васильева сообщила о подтвержденном коронавирусе

















«У Тани Васильевой подтвердили ковид. Мы давно дружим, это отдельная история, и она стала звонить почему-то именно мне», — рассказала она. Васильева была госпитализирована.





Новостные агентства пишут, что им 73-летняя Васильева сообщила лишь о кашле и поднявшейся температуре, о том, что вызвала «скорую».





Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина оказалась в больнице с подозрением на коронавирус и что COVID-19 переболел певец Лев Лещенко.