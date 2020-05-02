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Актриса Татьяна Васильева сообщила о подтвержденном коронавирусе
02.05.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Известная российская актриса Татьяна Васильева больна коронавирусной инфекцией. Об этом в социальной сети написала телеведущая Дана Борисова, которая дружит с народной артисткой.
«У Тани Васильевой подтвердили ковид. Мы давно дружим, это отдельная история, и она стала звонить почему-то именно мне», — рассказала она. Васильева была госпитализирована.
Новостные агентства пишут, что им 73-летняя Васильева сообщила лишь о кашле и поднявшейся температуре, о том, что вызвала «скорую».
Ранее сообщалось, что певица Надежда Бабкина оказалась в больнице с подозрением на коронавирус и что COVID-19 переболел певец Лев Лещенко.
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Известная российская актриса Татьяна Васильева больна коронавирусной инфекцией. Об этом в социальной сети написала телеведущая Дана Борисова, которая дружит с...
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