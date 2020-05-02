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На реке Мухавец в Бресте заработал плавающий фонтан
02.05.2020 10:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 мая в Бресте заработал плавающий фонтан на реке Мухавец.
Видео:
Объект располагается примерно в 50 метрах от берега в створе улицы Ленина.
Высота центральной струи фонтана достигает высоты 19 метров, а вокруг нее 4 уровня потоков по 6 струй.
Вечером у фонтана включается подсветка.
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