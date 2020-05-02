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Кристина Тимановская: «Честно, мне страшно за себя и за жизни своих близких, а страшнее всего от того, что творится в нашей стране»

02.05.2020 21:24 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская спринтерша Кристина Тимановская поделилась мнением о ситуации в Беларуси во время пандемии коронавируса.

«Прошу максимальный репост. Сейчас не самое лучшее время для всего мира, так как по всей планете орудует вирус, о чем я и хочу поговорить с вами. Дорогие мои, вы — в группе риска, все вы!!! И своими поездками, несоблюдением правил и наплевательским отношением создаете огромную опасность прежде всего для самих себя, а также для окружающих вас людей и ваших близких.

Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания. Не застрахован никто.

Пример несчастных итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами. Честно, мне страшно за себя и за жизни своих близких, а страшнее всего от того, что творится в нашей стране.

Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам желательно оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине, соблюдайте безопасную дистанцию (потому что недавно я была в шоке от того, что люди плюют на дистанцию в магазине). Мойте руки, если вы чувствуете недомогания, носите маску, а лучше оставайтесь дома.

От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может, и жизнь ваша и ваших близких», – написала Тимановская в своем Instagram.

В Беларуси зарегистрированы 15828 человек с коронавирусом. 97 пациентов умерли.

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Белорусская спринтерша Кристина Тимановская поделилась мнением о ситуации в Беларуси во время пандемии коронавируса.
 
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