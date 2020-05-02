Какие отрасли имеют наилучшие перспективы развития в условиях пандемии?

Источник материала: ОНТ

Службы доставки в период пандемии ищут настоящих супергероев. Когда одних увольняют, здесь, наоборот, острая нехватка. И уйти на дистанционку вряд ли не получится.

Наилучшие перспективы развития в условиях пандемии – у IT-отрасли (они могут работать на удаленке) и у службы доставки. Крупный и мелкий бизнес набирает армии курьеров. Новобранцев в специальной форме с огромными рюкзаками становится всё больше.

Евгений вообще-то поет в хоре, но в наши непростые времена его кормят не голосовые связки, а ноги: он доставляет готовую еду из кухни ресторана прямо к порогу клиента. И без лишних контактов.

С доставкой продуктов и лекарств близким помогают такси. А для бизнес-компаний это еще и возможность доставить заказы клиентам. Всё, что нужно сделать заказчику, – отнести посылку в автомобиль, обязательно в упаковке или сумке, указать адрес и номер телефона получателя на интернет-сайте. Попадёт ли посылка по адресу – узнать можно в любое время онлайн.

Диана Минина, водитель: «Я подъехала, открыла, пассажир может сам положить ее. Я могу ее абсолютно не касаться – все безопасно. Доставка появилась буквально недавно, пару дней назад. Услуга востребованная».

По прибытии водитель дождется, пока получатель сам заберет посылку, если в комментариях указана бесконтактная доставка. Оплата безналичная, так что вероятность передачи инфекции сведена к минимуму.

Куда сложнее тем, в чьей работе без личного контакта не обойтись. Например, приболел ваш домашний питомец. Ветеринарные врачи приспосабливаются к доставке своих услуг на дом.

А вот Константину с его командой, грех сказать, карантинные меры только на руку. Ещё задолго до начала пандемии он разработал сервис по уборке и уходу за могилами. Чистят участки от опавшей листвы, приводят памятники и надмогильные холмы в порядок – то есть фактически благоустройство последнего пристанища и всё через интернет. Перед Радуницей посыпались заказы со всего мира.

На самоизоляции у белорусов приобрели популярность товары и услуги, которые в обычные дни до коронавируса были вполне рядовыми. В топ-5: доставка еды и продуктов, онлайн-обучение, вызов врача на дом. О принципах бесконтактной работы в период пандемии рассказала менеджер одного из таких сервисов. По видеосвязи, чтобы без риска для здоровья.

Если надо, но страшно, телевизионный мастер по скайпу подскажет, куда вставить антенну, сантехник разъяснит тонкости водоснабжения через соцсеть, а артисты доставят видеопоздравление онлайн. В сети, как грибы, растут службы по удаленному сервису. Правда, с интернетом знакомы далеко не все, так что многим пенсионерам приходится рассчитывать только на волонтеров и соцработников, нагрузка на которых резко возросла.

В условиях самоизоляции некоторые старики оказались оторванными от привычных радостей жизни – ни в магазин за хлебушком, ни на почту за пенсией. К счастью, те кто в группе риска – под соцзащитой.

Дедушкам и бабушкам хочется общения, но меры социального дистанцирования не позволяют. Минимум два метра – какая тут беседа? Лишь один вопрос вдогонку: когда всё это закончится? И тот пока без ответа.

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