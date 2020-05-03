Вирусная дискриминация. Почему CoViD-19 чаще выбирает мужчин

Дорогие мужчины, чаще мойте руки, носите маски и вообще берегите себя, ибо статистика по CoViD-19 говорит о том, что вы в бОльшей опасности. Исследователи Global Health 50/50 недавно составили гендерную картину заболеваемости новым коронавирусом. Ниже мы приводим данные оттуда по некоторым странам. Согласно опубликованным данным, в США, Китае, Италии, Испании доля умерших мужчин в общем числе летальных исходов находится на уровне примерно 60−65%.









При этом соотношение заболевших в основном более или менее равное.





А теперь обратите внимание, к примеру, на Испанию или Нидерланды: там вообще заболевает больше ЖЕНЩИН, а умирает больше мужчин.





Данные пока не дают чёткой картины того, кто с большей вероятностью заразится CoViD-19. Тем не менее это показывает, что среди подтверждённых случаев мужчины постоянно умирают с большей скоростью в странах, где имеются данные





Эстроген лучше тестостерона?





Ещё в 2013 году выяснилось, что здоровью мужчин вредит их же собственный половой гормон. Тогда учёные решили понаблюдать, как работает вакцина от "гонконгского гриппа" — H3N2. Кстати, очень опасный штамм, который бушевал в конце 60-х и в одних Штатах погубил более 33 тысяч человек. Так вот, прививку испытали на девяти десятках добровольцев — это было 53 женщины и 34 мужчины. До и после вакцинации у них измеряли количество антител в крови и активность генов, которые влияют на иммунитет. У женщин в итоге антител появилось гораздо больше, то есть защитная реакция организма оказалась сильнее. У мужчин же — особенно с высоким уровнем тестостерона — активно работали гены, которые подавляют выработку антител. При этом у женщин при заражении развивалось заметно более сильное воспаление, а как известно, это тоже проявление реакции иммунитета.





С проблемами тестостерона стоит сопоставить и другое интересное соображение. В 2005 году канадские учёные в ходе эксперимента вводили грызунам специальный фермент, который должен был помочь им справиться с инфекционным воспалением. Однако выяснилось, что у самцов после этого дела пошли даже хуже, чем раньше. Исследователи пришли к выводу, что у самок есть встроенный механизм защиты от болезней и запускает его женский гормон эстроген.





Есть версия, что всё дело в его способности если не блокировать, то по крайней мере как-то подавлять белки АСЕ2, а это, между прочим, и есть те самые рецепторы на клетках в нашем организме, за которые своими "шипами& ot; цепляется коронавирус SARS-Cov-2. Если бы их не было, зацепиться было бы не за что. Ранее Лайф писал, что рецепторов АСЕ2 в мужском организме больше. Всё к одному!





Похоже, тест на СoViD-19 неплохо сделать при симптомах любых болезней. По всему миру фиксируют случаи, когда инфекция развивается не только в лёгких или даже вообще не в лёгких, а в других самых неожиданных местах. И ни пациенты, ни медики поначалу даже не подозревают, с чем имеют дело.





Более того. Мужчины, спокойно. Заметив полезные свойства эстрогена и оценив статистику смертности от CoViD-19, учёные надумали лечить коронавирус женскими гормонами. В США уже начались клинические испытания эстрогена, предполагается опробовать его действие на 110 больных мужчинах и женщинах от 55 лет. Как мы знаем, по достижении определённого возраста у женщин эстроген перестаёт вырабатываться.





Не ведают страха





Выясняется, что против сильного пола во время эпидемии могут работать и некоторые другие вещи: американские специалисты с помощью камер наблюдения подсчитали, что мужчины реже моют руки в общественных туалетах. Кроме того, есть научные данные о том, что мужчины реже обращаются к врачам, пока нет по-настоящему серьёзных симптомов. К этому можно прибавить курение и прочие излишества нехорошие. Если это действительно так, пожалуй, стоит упомянуть и ещё одну подробность: в тексте одного недавнего исследования говорится, что коронавирус, дорогие мужчины, как-то влияет на функции половых желёз. Может, поэтому в Швейцарии бороться с CoViD-19 решили с помощью препарата, изначально разработанного для лечения эректильной дисфункции.