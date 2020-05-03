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Без 14-дневного карантина: Польша открывает границы со странами Шенгенской зоны для работающих и студентов
03.05.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Исключение составляют медицинские работники и сотрудники домов престарелых.
«С понедельника мы хотим дать возможность трансграничным работникам и учащимся за рубежом свободно пересекать границу. Исключение – медицинские работники и работники домов престарелых, поскольку они по-прежнему относятся к группе высокого риска, – сообщил 2 мая
Он побеседовал с журналистом после встречи кризисного штаба в министерстве иностранных дел с участием главы министерства Яцека Чапутовича. Главной темой встречи была проблема трансграничного движения.
«Мы хотим допустить трансграничных работников. Консультации по проекту постановления встретили с большим интересом, мы получили более 1 200 замечаний. В настоящее время мы работаем над окончательным текстом документа», – сказал Павел Яблоньский.
Предполагается, что с 4 мая трансграничные работники и студенты смогут свободно пересекать границу со всеми странами Шенгенской зоны. При себе у них должен быть документ, подтверждающий, что человек работает или учится за границей. У всех пересекающих границу будут мерять температуру.
В МИД предполагают, что уже в ближайшие дни благодаря такому решению выиграют десятки тысяч людей, а, возможно, и 100 тысяч.
В четверг 30 апреля премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что люди, работающие или обучающиеся только за границей – сотрудники, студенты и иностранные студенты – смогут вернуться на работу и учиться с 4 мая. Им не нужно будет проходить обязательный 14-дневный карантин.
Премьер-министр подчеркнул, что решение было принято после глубокого эпидемиологического анализа в сотрудничестве с правительствами в Берлине и Праге и после консультаций с местными органами власти.
Напомним, в середине марта Польша ввела режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации. В ночь с 14 на 15 марта был введен запрет въезда иностранцев (кроме тех, кто работает в Польше, или у кого есть вид на жительство). Все поляки, возвращающиеся из-за границы, должны были пройти обязательный 14-дневный домашний карантин. Пока что каждый, кто пересекает границу, обязан провести две недели в самоизоляции. Перевозки грузов запрет не касается. За нарушение карантина изначально был предусмотрен штраф до 5 000 злотых, позже он вырос до 30 000 злотых.
Первый случай коронавируса в Польше был выявлен 4 марта у мужчины, который приехал из Германии и сам обратился к медикам. Сейчас в стране этот диагноз подтвержден у 13 375 человек. Умерло 664 человека, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция.
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Без 14-дневного карантина: Польша открывает границы со странами Шенгенской зоны для работающих и студентов
Исключение составляют медицинские работники и сотрудники домов престарелых.
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