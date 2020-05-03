Без 14-дневного карантина: Польша открывает границы со странами Шенгенской зоны для работающих и студентов

«С понедельника мы хотим дать возможность трансграничным работникам и учащимся за рубежом свободно пересекать границу. Исключение – медицинские работники и работники домов престарелых, поскольку они по-прежнему относятся к группе высокого риска, – сообщил 2 маязаместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Он побеседовал с журналистом после встречи кризисного штаба в министерстве иностранных дел с участием главы министерства Яцека Чапутовича. Главной темой встречи была проблема трансграничного движения.

«Мы хотим допустить трансграничных работников. Консультации по проекту постановления встретили с большим интересом, мы получили более 1 200 замечаний. В настоящее время мы работаем над окончательным текстом документа», – сказал Павел Яблоньский.





Предполагается, что с 4 мая трансграничные работники и студенты смогут свободно пересекать границу со всеми странами Шенгенской зоны. При себе у них должен быть документ, подтверждающий, что человек работает или учится за границей. У всех пересекающих границу будут мерять температуру.





В МИД предполагают, что уже в ближайшие дни благодаря такому решению выиграют десятки тысяч людей, а, возможно, и 100 тысяч.



