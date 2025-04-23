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Объявлены победители ежегодного исследования Pharma Digital Awards от AMDG

23.04.2025 18:15 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Компания AMDG объявила победителей ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards 2024.

Фармацевтика ― один из перспективных рынков, активно переживающих цифровую трансформацию в последние годы. В наши дни использование digital-инструментов стало критически важным условием сохранения конкурентоспособности на рынке.

По итогам исследования были названы фармкомпании, продукция которых обладает наибольшим потребительским спросом в интернете. Оценка эффективности digital-продвижения проводилась в 17 категориях.

Узнать, кто стал победителем в каждой из 17 категорий можно по ссылке.

Специальным партнером исследования стал сервис 103.by. Компания проанализировала, какие группы фармацевтических продуктов занимают лидирующие позиции по востребованности в онлайн-пространстве.

ТОП бронирований по фарм группе на 103.by 2024


Наиболее часто бронируемые препараты на 103.by — это лекарства, влияющие на сердечно-сосудистую систему, гормональные средства и психоаналептики. Эти категории демонстрируют устойчивый спрос со стороны пользователей платформы.

ТОП групп по ATX-классификации на доставку 2024


Данные 103.by показывают, какие препараты пользователи предпочитают заказывать с доставкой. Лидируют противовоспалительные, антидиарейные и обезболивающие средства — то есть препараты «первой необходимости», которые удобно получать без посещения аптек.

ТОП фармгрупп по просмотрам страниц 2024


Анализ интереса к страницам препаратов показывает, какие группы пользователи изучают чаще всего. Препараты от давления, антибактериальные средства и психоаналептики лидируют по количеству просмотров. Обращает на себя внимание рост интереса к препаратам С09 на 8% по сравнению с прошлым годом.

О PDA

Pharma Digital Awards — это ежегодное исследование в области оценки популярности фармпроизводителей, которое проводится с 2021 года.

В течение трех лет награды Pharma Digital Awards получают фармацевтические компании с наивысшим уровнем эффективности использования digital-инструментов. Какие фармпроизводители вошли в финальную выборку по результатам 2021, 2022 и 2023 года можно узнать здесь, здесь и здесь.

Методология исследования

Методология исследования строится на анализе поискового спроса в отношении фармпроизводителей в разрезе двух систем: Google и Яндекс.

Исследование направлено на оценку потребительского интереса в интернете. Методология предполагает анализ частоты запросов — количества обращений пользователей к поисковым системам по запросам, связанным с фармпроизводителями.

Период исследования: январь — декабрь 2024 года.

Подробнее ознакомиться с методологией и другими деталями исследования можно здесь.

 
 
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Компания AMDG объявила победителей ежегодного исследования популярности фармпроизводителей в интернете Pharma Digital Awards 2024.
 
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