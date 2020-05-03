Минобр Беларуси определил делимое и делитель в формуле аттестации школьников

Самое главное, что наконец-то четко объяснила замминистра образования, сводится к тому, как будет проходить годовая аттестация тех учащихся, у кого не будет отметки за 4-ю четверть.





«…мы рекомендуем, чтобы ребенок был аттестован и за четвертую четверть. В случае, если не будет возможности выставить оценки за четвертую четверть по какой-то причине, тогда оценка выставляется по итогам [суммы баллов] трех четвертей, деленной на три», - сказала Ирина Старовойтова, которую цитирует tut.by.





«Что касается учащихся, которые находятся дома по заявлению родителей, то для них учителями-предметниками доводится материал новых тем, которые пройдены на уроках, домашние задания. В этом случае может быть организована обратная связь с учителем. Для данной категории учащихся за счет часов поддерживающих занятий устанавливается время, в которое они могут прийти в учреждение образования. Время может устанавливаться как в шестой школьный день, так и после уроков. В присутствии педагога может проводиться проверка знаний. Это необходимо для максимально объективного оценивания знаний учащегося», - объяснила замминистра.









Вместе с тем, она не уточнила, как и с кем согласовать время проведения персональной проверки знаний, как организовать процесс таким образом, чтобы не допустить скопления школьников, что сводит на нет все предпринимаемые родителями ограничительные меры.





Всем известно, что четвертная отметка выставляется по трем заработанным в ходе четверти оценкам по предмету (как минимум одна за письменный тест + две текущих или два теста + текущая). Возникает вопрос, каким образом школьнику, обучающемуся на дому, заработать минимум 3 отметки, и как эти оценки выставить в журнал вместо "энок", которые учитель обязан проставлять в журнале в случае отсутствия ученика в школе.





«Здесь должен быть индивидуальный подход: была ли организована обратная связь, выставлялись ли оценки в ходе такой работы или нет. Естественно, что решаться эти вопросы будут в пользу и в интересах учащегося», - утверждает Старовойтова.





Проблема в том, что только считанное число школьных учителей готовы оценивать учащихся на основе индивидуального подхода, то есть на собственное усмотрение. Остальные хотели бы иметь официальное разъяснение и желательно в письменном виде. В противном случае школы просто не будут аттестовывать учащихся либо настойчиво требовать и добиваться их присутствия в школе на уроках.



