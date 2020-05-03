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Лукашенко: Мы не можем отменить парад. Просто не можем
03.05.2020 13:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парад, посвященный 75-летию Победы, все же пройдет в Минске 9 мая. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал
— Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались, — заявил он.
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(Будет дополнено)
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- И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались, - заявил он.
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