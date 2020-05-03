Лукашенко: Мы не можем отменить парад. Просто не можем

Источник материала: Tut.by

Парад, посвященный 75-летию Победы, все же пройдет в Минске 9 мая. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал ОНТ .



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались, — заявил он.

Рекомендации ВОЗ и отмена парада в Москве

Всемирная организация здравоохранения по итогам посещения Беларуси миссией ВОЗ 7−11 апреля рекомендовала властям страны принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. «Ситуация вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии», — подчеркивают эксперты ВОЗ и призывают в числе прочего перенести все массовые мероприятия.

В конце марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что его Администрация обдумывает, как сделать так, чтобы президент принял участие в празднованиях и в белорусской столице, и в Москве.

Проблема отпала сама собой — 16 апреля президент России Владимир Путин распорядился изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади и парадам в регионах, а также отложить все массовые и публичные мероприятия, которые планировали провести в честь 75-летия Победы. По его словам, риски, связанные с эпидемией, чрезвычайно высоки.

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