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Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал отменить санкции в отношении России

03.05.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Герхард Шрёдер назвал санкции против России "бессмысленными". Он считает, что с помощью штрафных мер повлиять на Кремль не удастся, и ни один российский президент не вернет Крым Украине.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) высказался за снятие санкций с России, введенных Евросоюзом в ответ на аннексию полуострова Крым и поддержку сепаратистов в Донбассе. "Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут тяжелые в плане экономики времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить", - заявил Шрёдер в интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в ночь на воскресенье, 3 мая.

На замечание журналиста, что штрафные меры стали ответом на аннексию Крыма, экс-канцлер сказал: "Но это неправильный ответ. Кто верит, что Россию можно принудить к чему-либо с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым обратно Украине". Говоря о продолжающемся конфликте в Донбассе, Герхард Шрёдер предположил, что в этом украинском регионе "мирное сосуществование будет только тогда, когда Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии".

Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с этого поста он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней компании "Газпрома" Nord Stream AG. С 2017 года Шрёдер занимает еще и пост председателя совета директоров "Роснефти".
 
 
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Герхард Шрёдер назвал санкции против России "бессмысленными". Он считает, что с помощью штрафных мер повлиять на Кремль не удастся, и ни один российский президент...
 
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