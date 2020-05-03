Экс-канцлер ФРГ Шрёдер призвал отменить санкции в отношении России

интервью газете Tagesspiegel, опубликованном в ночь на воскресенье, 3 мая. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) высказался за снятие санкций с России, введенных Евросоюзом в ответ на аннексию полуострова Крым и поддержку сепаратистов в Донбассе. "Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут тяжелые в плане экономики времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить", - заявил Шрёдер вгазете Tagesspiegel, опубликованном в ночь на воскресенье, 3 мая.





На замечание журналиста, что штрафные меры стали ответом на аннексию Крыма, экс-канцлер сказал: "Но это неправильный ответ. Кто верит, что Россию можно принудить к чему-либо с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым обратно Украине". Говоря о продолжающемся конфликте в Донбассе, Герхард Шрёдер предположил, что в этом украинском регионе "мирное сосуществование будет только тогда, когда Украина станет федеративным государством, в котором восток страны получит больше автономии".





Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. После ухода с этого поста он возглавил наблюдательный совет, а затем и комитет акционеров дочерней компании "Газпрома" Nord Stream AG. С 2017 года Шрёдер занимает еще и пост председателя совета директоров "Роснефти".