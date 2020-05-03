Совсем нескромно! Автомобили, побывавшие на весеннем «разогреве» у тюнинг-ателье

Источник материала: Tut.by

Пандемия коронавируса пока не особо отразилась на индустрии автомобильного тюнинга — этой весной новые комплекты доработок появляются на свет как грибы после дождя! Именитые тюнинг-ателье продолжают соревноваться между собой в степени «прокачки» серийных машин любых сегментов и категорий, делая их более быстрыми и мощными.

Бюро Mansory не остановить! Фирма, известная своими эпатажными и вычурными доработками суперкаров, роскошных SUV и седанов, показывает новинки с завидной регулярностью.



Mansory Venatus



Mansory Venatus

Компания уже работала над Lamborghini Urus , а в этом году проект Venatus получил свое продолжение — и, похоже, что новая интерпретация итальянского кроссовера адресована клиентам, питающим слабость к синему цвету. Часть кузовных панелей у «паркетника» — это выставленный напоказ прессованный углепластик с необычным рисунком. Помимо броского стайлинг-пакета с расширенными арками и колес особого дизайна модифицированный Urus отличается от исходной модели четырехлитровым битурбо-V8, который после доработки развивает 810 л.с. и 1000 Нм крутящего момента — против стандартных 650 л.с. и 850 Нм. В итоге прокачанный Urus набирает «сотню» за 3,3 секунды (на 0,3 секунды быстрее «базового» кроссовера), а максимальная скорость увеличена с 305 до 320 км/ч.



Mansory Venatus

Основной материал в переработанном интерьере Venatus — кожа синего цвета, а «разбавляют» весь антураж карбоновые вставки и акценты неонового зеленого цвета.



Mansory Bentley Flying Spur



Mansory Rolls-Royce Cullinan Billionaire

Не забыли в Mansory и про «британцев», подготовив программу тюнинга для нового седана Bentley Flying Spur и кроссовера Rolls-Royce Cullinan. Оба получили особый наружный обвес с новыми бамперами и накладками на порогах, а также комплект оригинальных колесных дисков диаметром 22 дюйма у Flying Spur и 24 дюйма у Cullinan. Последний, к слову, получил еще и внушительный карбоновый спойлер на пятой двери.



Mansory Bentley Flying Spur



Mansory Rolls-Royce Cullinan Billionaire

Салон доработанного Flying Spur по меркам Mansory выглядит не очень-то и крикливо — бежевая кожа тут контрастирует с карбоновым декором и черным рояльным лаком. Но вот форма руля как минимум… странная! Внутреннее убранство Cullinan получило щедрую отделку коричневой кожей. И если двигатель на Rolls-Royce остался нетронутым, то шестилитровый W12 на седане Bentley был форсирован с 626 л.с. и 900 Нм до 710 л.с. и 1000 Нм. В результате время разгона до 100 км/ч сократилось с 3,8 до 3,6 секунды.



Mansory Star Trooper Pickup



Mansory Star Trooper Pickup

Подсуетилось Mansory и с Mercedes G-класса, переделав его в пикап Star Trooper. За основу тут взят серийный внедорожник AMG G 63 — превращая его в пикап, инженеры Mansory укоротили колесную базу и попросту «спилили» задние стойки кузова, часть крыши и убрали лишнюю пару дверей, организовав сзади грузовую платформу. Об изменениях в силовой структуре и жесткости серьезно переделанного кузова ничего не сообщается.



Mansory Star Trooper Pickup

Дополняют «грузовой» образ Star Trooper камуфляжная окраска кузова с новым обвесом, «жабры» на капоте и оригинальные колесные диски диаметром 24 дюйма. Отдача 4-литрового V8 под капотом выросла до 850 л.с., что позволяет пикапу разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. Всего фирма сделает семь таких пикапов.



Novitec Lamborghini Huracan Evo



Novitec Lamborghini Huracan Evo

Продолжает «прокачку» одной модели за другой и ателье Novitec. Кроме McLaren Senna нынешней весной фирма из Баварии представила программу доработки и для суперкара Lamborghini Huracan Evo . Основной акцент при работе над машиной — это штрихи во внешности и улучшение аэродинамики: обвес из карбона для «двухдверки», включающий передний сплиттер, задний спойлер и набор различных накладок, тщательно продули в аэродинамической трубе. В комплект также входят кованые колесные диски Vossen (20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади) с шинами Pirelli P Zero размерности 245/30 и 325/25.

Модернизирована и подвеска, благодаря чему дорожный просвет Huracan Evo уменьшился на 35 мм. Также появились выпускная система из жаропрочного материала инконель на основе никель-хромового сплава, но двигатель остался стандартным — это 5,2-литровый атмосферный V10 с 640 л.с. и 600 Нм крутящего момента.



Novitec Esteso Maserati Levante



Novitec Esteso Maserati Levante

В Novitec разработали программу «апгрейда» и для еще одного итальянского автомобиля — кроссовера Maserati Levante. «Костюмчик» для него помимо прочих деталей включает внушительные расширители колесных арок, а диски при этом — 22-дюймовые и с центральной гайкой крепления. Доступна и калибровка пневмоподвески, с помощью которой можно уменьшить дорожный просвет на дополнительные 25 мм. В салоне Levante ничего особо не поменялось, а фантазию клиент может проявить при выборе сочетаний цветов отделочных материалов и декоративных накладок.



Novitec Esteso Maserati Levante

С помощью фирменного блока управления Novitec увеличило отдачу двигателей на Levante. У версии с трехлитровым дизелем V6 мощность поднялась до 322 л.с. (на 47 л.с. больше, чем у исходника), с бензиновым битурбомотором 3.0 — с 430 до 494 л.с., а топовый вариант с 3,8-литровым V8 после модернизации получил заряд в 624 л.с. (+34 л.с.).



ABT Audi Q5 55 TFSI e



ABT Audi Q5 55 TFSI e

Активность проявляют и специалисты немецкого ателье ABT Sportsline. Наряду с доработанным универсалом Audi RS6 Avant, о котором можно узнать здесь , фирма из Кемптена подготовила свой вариант еще одной модели из Ингольштадта — гибридного кроссовера Q5 55 TFSI e. В ABT поработали над двухлитровой турбо-«четверкой», в результате чего суммарная отдача гибридной установки была увеличена с заводских 367 л.с. и 500 Нм крутящего момента до 420 л.с. и 550 Нм.



ABT Audi Q5 55 TFSI e

Увы, динамические характеристики модернизированного Q5 55 TFSI e немцы не раскрыли, но наверняка двухтонный «паркетник» первую «сотню» разменивает немного быстрее исходной машины, которой для разгона до 100 км/ч требуется 5,3 секунды. В этот раз обошлось без развитого обвеса — из внешних «украшательств» для гибридного Q5 доступны лишь 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна.



G-Power G5M Hurricane RS



G-Power G5M Hurricane RS

Бюро G-Power в очередной раз доказало свою любовь к автомобилям BMW. Новый проект компании — это супер-седан G5M Hurricane RS на основе нынешнего BMW M5. 4,4-литровый битурбо-V8 после установки новых турбин, выпускной системы и перепрограммирования электронного блока развивает 840 л.с. и 1050 Нм крутящего момента — на 215 л.с. и 350 Нм больше, чем у заводского M5 F90 в исполнении Competition. Спринт с места до 100 км/ч у G5M Hurricane RS занимает всего 2,5 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 350 км/ч! Комплектующие для M5 у G-Power можно заказать в комплекте или порознь. Например, за новые турбонагнетатели в Германии необходимо отдать почти 6 тысяч евро, фирменная выхлопная система обойдется еще в 8449 евро. Также фирма предлагает кованые 21-дюймовые колесные диски с шинами Michelin, которые обойдутся в 9545 евро.



Wald Toyota Hilux Black Bison



Wald Toyota Hilux Black Bison

А вот специалисты японской компании Wald International свое внимание на трудоемкий тюнинг, включая доработку двигателей, не распыляют — японцы обычно предпочитают наводить внешний марафет, не углубляясь в технические «дебри». Исключения из правил не случилось и в этот раз, когда компания взялась за доработку пикапа Toyota Hilux восьмого поколения, подготовив для него комплект улучшений под названием Black Bison. В азиатском бюро ограничились установкой дополнительного светодиодного освещения, агрессивным обвесом с расширителями колесных арок, да и «катками» увеличенных размеров — диаметром 22 дюйма.