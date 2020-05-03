Источник материала: Новости Волковыска

Мероприятия ко Дню Победы и эпидемиологическая ситуация о бсуждены 3 мая на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Как мы с вами и договаривались ранее, сегодняшнее наше небольшое совещание посвятим двум вопросам. Первое - обсудим мероприятия ко Дню Победы, которые мы ранее запланировали провести. Попробуем обсудить те проблемы, которые существуют в связи с этим. И после этого будет принято соответствующее решение. Второе - здоровье людей - какова у нас ситуация на сегодняшний день», - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что план мероприятий ко Дню Победы был представлен давно.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Прим.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались», - заявил глава государства.

При этом Александр Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то «никого тащить на это мероприятие не надо». «Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло», - подчеркнул белорусский лидер.

«Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств», - добавил белорусский лидер.

В целом президент уверен, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. «Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада», - сказал он.

Глава государства обратил внимание, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводилось, и люди сами решали, где им быть.

Говоря о складывающейся эпидемиологической ситуации, Александр Лукашенко подчеркнул важность обратить внимание на лечение пневмоний. «Анализируя всю ситуацию, нам особое внимание, что мы сегодня и делаем, надо обратить на пневмонии. У нас наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется и так далее. И мы видим, что главное для нас сегодня - это лечение людей - пневмонии. Прошу это иметь в виду. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», - заявил глава государства.

По его словам, в этом плане главное даже не число выявленных людей, у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация по пневмониям.

«Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику. Тем более я попросил от вас прогноз. И вы мне дали прогноз полтора-два месяца тому назад, как будут развиваться эти болезни. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз», - отметил белорусский лидер.

По словам Главы государства, решены все необходимые вопросы, связанные не только с безопасностью врачей в больницах, но и на других уровнях.

«На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями», - заявил глава государства.

Александр Лукашенко добавил, что после пандемии уже можно будет, с учетом полученного опыта, поговорить с народом отдельно, как надо жить, какие уроки и выводы сделать. «Абсолютно поддерживаю мнение специалистов, что с этими бедами, разными вирусами нам придется жить. Их будет в будущем не меньше. Потому что мы внаглую относимся к окружающей среде, к природе и даже друг к другу. И эта беда и даже вот этот психоз, который развернулся, инфодемия, как мы называем, отчасти пойдет на пользу людям в том плане, что заставит нас подумать, как жить дальше», - уверен глава государства.

В целом он подчеркнул, что никакой катастрофы нет, но пока нельзя расслабляться.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии.

Он также заявил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19.

Александр Лукашенко подчеркнул, что общая смертность в Беларуси снижается.