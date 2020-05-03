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Жан По: «Конечно, есть страх из-за коронавируса, но без футбола будет очень плохо. Это возможность – можно обратить на себя внимание»

03.05.2020 15:34 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Смолевичей» Жан По признался, что не боится играть на фоне пандемии коронавируса.

«Боюсь ли я играть в футбол из-за коронавируса? Нет. Думаю, это честь. Правильное слово, да? Это возможность. Только мы сейчас играем, можно обратить на себя внимание.

Конечно, есть страх, но без футбола будет очень плохо. Главное, что паники нет. На улице много людей в масках и перчатках, но все спокойно», – сказал По.

В Беларуси на 3 мая зарегистрированы 16 705 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов.

 
 
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Нападающий «Смолевичей» Жан По признался, что не боится играть на фоне пандемии коронавируса.
 
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