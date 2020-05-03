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Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год
03.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
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Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Минске перенесен на апрель 2022 года.
Об этом корреспонденту
Мировой
Решение о проведении данных соревнований в апреле 2022 года принято на онлайн-конференции Белорусской федерации легкой атлетики со Всемирной легкоатлетической ассоциацией.
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Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Минске перенесен на апрель 2022 года. Об этом корреспонденту БЕЛТАсообщили в пресс-службе БФЛА. Мировой форум в...
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