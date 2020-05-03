Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен на 2022 год

Источник материала: Вороновская газета

Минске перенесен на 2022 год" width="601" height="336">



Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе в Минске перенесен на апрель 2022 года.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе БФЛА.

Мировой форум в Минске должен был пройти 2-3 мая 2020 года. Всемирной легкоатлетической ассоциацией совместно с Министерством спорта и туризма Беларуси и Белорусской федерацией легкой атлетики было принято решение перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. По информации пресс-службы, это связано с неопределенностью ситуации, вызванной распространением коронавируса. Данные обстоятельства поставили бы под угрозу проведение чемпионата в данный момент, поскольку многие страны ограничивают международные поездки и советуют избегать массовых скоплений людей.

Решение о проведении данных соревнований в апреле 2022 года принято на онлайн-конференции Белорусской федерации легкой атлетики со Всемирной легкоатлетической ассоциацией.

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