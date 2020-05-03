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Доктор Комаровский рассказал, что бы он делал при появлении симптомов коронавируса

03.05.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Доктор Комаровский рассказал, что бы он делал при появлении симптомов коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился со своими подписчиками в Instagram информацией, какие действия он бы предпринимал, если бы у него появились симптомы коронавируса.

По словам эксперта, первым делом он бы связался с коллегами и сообщил, что заразился.

Комаровский также пояснил, что действовал бы в зависимости от симптомов, которые у него возникли.

Если бы появилась боль в горле, он бы использовал, по его словам, оыбчные леденцы, если повысилась бы температура, то принял бы парацетамол.

Он добавил, что не использовал бы такие препараты, как хлорохин, азитромицин, а также противовирусные средства для борьбы с ВИЧ-инфекцией.

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский поделился со своими подписчиками в Instagram информацией, какие действия он бы предпринимал, если бы у него появились симптомы...
 
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