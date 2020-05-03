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США рассчитывают создать вакцину от коронавируса к январю 2021-го

03.05.2020 16:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

США рассчитывают создать вакцину от коронавируса к январю 2021-го

Американские власти ожидают, что разработать вакцину от нового коронавируса удастся к январю 2021 года, при этом они не могут гарантировать, что успеют к этому сроку. Такое заявление накануне сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

По его словам, ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию лекарства.

Он уточнил, что могут внезапно появится сомнения в безопасности применения вакцины.

Американские эксперты делают все ,чтобы разработать вакцину к январю будущего года.

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Американские власти ожидают, что разработать вакцину от нового коронавируса удастся к январю 2021 года, при этом они не могут гарантировать, что успеют к этому сроку....
 
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