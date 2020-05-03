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США рассчитывают создать вакцину от коронавируса к январю 2021-го
03.05.2020 16:26 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Американские власти ожидают, что разработать вакцину от нового коронавируса удастся к январю 2021 года, при этом они не могут гарантировать, что успеют к этому сроку. Такое заявление накануне сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN,
По его словам, ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию лекарства.
Он уточнил, что могут внезапно появится сомнения в безопасности применения вакцины.
Американские эксперты делают все ,чтобы разработать вакцину к январю будущего года.
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Американские власти ожидают, что разработать вакцину от нового коронавируса удастся к январю 2021 года, при этом они не могут гарантировать, что успеют к этому сроку....
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