США рассчитывают создать вакцину от коронавируса к январю 2021-го

Источник материала: ОНТ

Американские власти ожидают, что разработать вакцину от нового коронавируса удастся к январю 2021 года, при этом они не могут гарантировать, что успеют к этому сроку. Такое заявление накануне сделал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN, передает ТАСС.

По его словам, ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию лекарства.

Он уточнил, что могут внезапно появится сомнения в безопасности применения вакцины.

Американские эксперты делают все ,чтобы разработать вакцину к январю будущего года.

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