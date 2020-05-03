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Тихонов о коронавирусе в Беларуси: «Из России поступают фальшивые сообщения, что здесь катастрофа. Хватит врать и воровать!»
03.05.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Четырехкратный олимпийский чемпион
«В субботу мы играли в гольф в Минске. Клуб был заполнен на сто процентов. Получил огромнейшее удовольствие. Играют грамотные состоятельные люди.
Здесь никто не паникует и не боится коронавируса, а люди ведут нормальную жизнь, соблюдая меры предосторожности.
При этом из России постоянно поступают фальшивые сообщения о том, что здесь катастрофа. Хватит врать и воровать! Занимайтесь своими проблемами.
Это в России разрушенная система здравоохранения не справляется с нагрузкой, а обнищавший народ остается еще и без работы из-за запретов.
В Беларуси все идет своим чередом, потому что в короне нет вируса», – написал Тихонов в своем блоге.
По данным на 3 мая, в Беларуси COVID-19 заражены 16 705 человек, выздоровели – 3 196, 99 человек скончались.
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Тихонов о коронавирусе в Беларуси: «Из России поступают фальшивые сообщения, что здесь катастрофа. Хватит врать и воровать!»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о ситуации с коронавирусом в Беларуси.
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