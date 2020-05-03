Главврач Ивацевичской ЦРБ: каждый выздоровевший - это победа для медика

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Выздоровление каждого пациента лечащий врач считает своей победой. Об этом сказал главный врач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович в беседе с корреспондентом БЕЛТА.





"Знаете, для врача нет лучшей благодарности, чем уважение пациентов и их близких, слова признательности. Я и сам 10 лет проработал доктором в реанимации. Всегда радуешься выздоровлению человека не меньше, чем его родственники. Это победа для медика", - подчеркнул он.

Сложившуюся в районе эпидемиологическую обстановку он охарактеризовал как спокойную. Благодаря усилиям местных медиков семь человек уже вылечились от коронавируса . "Мы готовились заблаговременно. Перепрофилировали коечный фонд. В больнице предусмотрено 129 мест для оказания помощи пациентам с COVID-19 (сейчас там проходят лечение и те, у кого диагностированы пневмонии, ОРВИ). Дополнительно выполнили организационно-технические мероприятия: установили тамбур-шлюзы, приспособили отделения для работы с инфекциями", - пояснил собеседник. Он добавил, что в больнице есть большое количество точек вывода кислорода. В реанимации выделена зона для госпитализации пациентов с тяжелыми пневмониями.

Василий Юзефович подчеркнул, что приоритетом является обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Создан запас респираторов, костюмов, очков, перчаток, бахил. Необходимое постоянно докупается, в том числе что-то помогают приобрести спонсоры. Например, персонал благодарен волонтерам из разных городов, которые передали в ЦРБ защитные экраны.

"У нас открыт благотворительный счет. Перечисляют деньги наши предприятия, сельхозоорганизации, предприниматели. Местные жители бросили клич в социальных сетях. Одна частная компания передала нам 16 респираторов высокой степени защиты. Мы их распределили в реанимацию, терапию, инфекционное отделение, скорую помощь, где работают люди с высокой вирусной нагрузкой, - рассказал главный врач Ивацевичской райбольницы. - Бюджетные ассигнования выделяются регулярно, задолженности перед поставщиками нет. Спонсорские же деньги помогают закупать необходимые изделия и средства индивидуальной защиты более оперативно. Поэтому любая помощь сейчас уместна и принимается. Спасибо тем, кто откликается и поддерживает нас".