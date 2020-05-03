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Главврач Ивацевичской ЦРБ: каждый выздоровевший - это победа для медика
03.05.2020 16:38 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Выздоровление каждого пациента лечащий врач считает своей победой. Об этом сказал главный врач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович в беседе с корреспондентом БЕЛТА.
"Знаете, для врача нет лучшей благодарности, чем уважение пациентов и их близких, слова признательности. Я и сам 10 лет проработал доктором в реанимации. Всегда радуешься выздоровлению человека не меньше, чем его родственники. Это победа для медика", - подчеркнул он.
Сложившуюся в районе эпидемиологическую обстановку он охарактеризовал как спокойную. Благодаря усилиям местных медиков семь человек уже вылечились от
Василий Юзефович подчеркнул, что приоритетом является обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Создан запас респираторов, костюмов, очков, перчаток, бахил. Необходимое постоянно докупается, в том числе что-то помогают приобрести спонсоры. Например, персонал благодарен волонтерам из разных городов, которые передали в ЦРБ защитные экраны.
"У нас открыт благотворительный счет. Перечисляют деньги наши предприятия, сельхозоорганизации, предприниматели. Местные жители бросили клич в социальных сетях. Одна частная компания передала нам 16 респираторов высокой степени защиты. Мы их распределили в реанимацию, терапию, инфекционное отделение, скорую помощь, где работают люди с высокой вирусной нагрузкой, - рассказал главный врач Ивацевичской райбольницы. - Бюджетные ассигнования выделяются регулярно, задолженности перед поставщиками нет. Спонсорские же деньги помогают закупать необходимые изделия и средства индивидуальной защиты более оперативно. Поэтому любая помощь сейчас уместна и принимается. Спасибо тем, кто откликается и поддерживает нас".
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Выздоровление каждого пациента лечащий врач считает своей победой. Об этом сказал главный врач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович в...
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