Ученые связали смертность от коронавируса c дефицитом витамина D

Источник материала: ОНТ

Высокий показатель смертности от коронавируса в некоторых странах связан с дефицитом витамина D в организме. Такой вывод сделали ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Research Square.

Специалисты сравнили средние уровни витамина D у жителей 20 европейских стран, где зафиксирован высокий уровень смертности от COVID-19. Они выяснили, что между этими показателями существует взаимосвязь: в странах, где у граждан существует дефицит указанного витамина, смертей больше.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», – сказано в исследовании.

Отмечается также, что дефицит витамина D наблюдается у многих пожилых людей, которые чаще умирают от коронавируса, чем остальные.

В настоящее время эксперты разрабатывают рекомендациями по профилактике COVID-19 с помощью биологически активных веществ.

Ранее сообщалось, что ученые из Испании начали тестировать витамин D как возможное средство для лечения коронавируса.

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