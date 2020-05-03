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Ученые связали смертность от коронавируса c дефицитом витамина D

03.05.2020 17:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые связали смертность от коронавируса c дефицитом витамина D

Высокий показатель смертности от коронавируса в некоторых странах связан с дефицитом витамина D в организме. Такой вывод сделали ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Research Square.

Специалисты сравнили средние уровни витамина D у жителей 20 европейских стран, где зафиксирован высокий уровень смертности от COVID-19. Они выяснили, что между этими показателями существует взаимосвязь: в странах, где у граждан существует дефицит указанного витамина, смертей больше.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», – сказано в исследовании.

Отмечается также, что дефицит витамина D наблюдается у многих пожилых людей, которые чаще умирают от коронавируса, чем остальные.

В настоящее время эксперты разрабатывают рекомендациями по профилактике COVID-19 с помощью биологически активных веществ.

Ранее сообщалось, что ученые из Испании начали тестировать витамин D как возможное средство для лечения коронавируса.

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Высокий показатель смертности от коронавируса в некоторых странах связан с дефицитом витамина D в организме. Такой вывод сделали ученые из Фонда больницы королевы...
 
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