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Госсекретарь США счел доказанным распространение COVID-19 из уханьской лаборатории

03.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств. Об этом в интервью ABC News заявил госсекретарь США Майк Помпео.





«Я видел, что говорит разведывательное сообщество, — сказал он (цитата по Bloomberg), — У меня нет оснований полагать, что они ошиблись».

В то же время госсекретарь отказался отвечать на вопрос, было ли распространение вируса намеренным.

По словам Помпео, США могут подтвердить, что Компартия Китая «делала все возможное, чтобы мир не узнал [о ситуации с коронавирусом] своевременно».
 
 
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств. Об этом...
 
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