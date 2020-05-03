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Госсекретарь США счел доказанным распространение COVID-19 из уханьской лаборатории
03.05.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств. Об этом в интервью ABC News заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Я видел, что говорит разведывательное сообщество, — сказал он (цитата по Bloomberg), — У меня нет оснований полагать, что они ошиблись».
В то же время госсекретарь отказался отвечать на вопрос, было ли распространение вируса намеренным.
По словам Помпео, США могут подтвердить, что Компартия Китая «делала все возможное, чтобы мир не узнал [о ситуации с коронавирусом] своевременно».
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 началось из лаборатории в китайском городе Ухань, на что указывает «значительное количество» доказательств. Об этом...
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