Госсекретарь США счел доказанным распространение COVID-19 из уханьской лаборатории

















«Я видел, что говорит разведывательное сообщество, — сказал он (цитата по Bloomberg), — У меня нет оснований полагать, что они ошиблись».





В то же время госсекретарь отказался отвечать на вопрос, было ли распространение вируса намеренным.





По словам Помпео, США могут подтвердить, что Компартия Китая «делала все возможное, чтобы мир не узнал [о ситуации с коронавирусом] своевременно».











