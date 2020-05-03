|
В Буда-Кошелево умер 36-летний сотрудник больницы
03.05.2020 19:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомельской туберкулезной больнице умер 36-летний инженер-программист Буда-Кошелевской больницы Вадим М. Об этом журналисту «Радые Свабода»
Сообщается, что 23 апреля мужчину в тяжелом состоянии доставили из больницы Буда-Кошелева в Гомельскую туббольницу, здесь он находился на аппарате искусственной вентиляции легких и умер 1 мая.
По словам родственников, у него была двусторонняя пневмония и подтвердился коронавирус.
Вадим жил в общежитии для медперсонала в Буда-Кошелево. У него остались родители и брат.
Напомним, в начале апреля в Буда-Кошелевском районе случилась вспышка COVID-19. Второго апреля в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы под наблюдение врачей
20 апреля в Буда-Кошелево умерла 45-летняя фельдшер местной скорой помощи. Также известно, что заболели врачи и медсестры местной больницы. Один из врачей находится в реанимации, сообщают его коллеги.
На прошлой неделе в Буда-Кошелево
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельской туберкулезной больнице умер 36-летний инженер-программист Буда-Кошелевской больницы Вадим М. Об этом журналисту «Радые Свабода» рассказали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)