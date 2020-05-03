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В Буда-Кошелево умер 36-летний сотрудник больницы

03.05.2020 19:58 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельской туберкулезной больнице умер 36-летний инженер-программист Буда-Кошелевской больницы Вадим М. Об этом журналисту «Радые Свабода» рассказали родственники и коллеги мужчины.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Сообщается, что 23 апреля мужчину в тяжелом состоянии доставили из больницы Буда-Кошелева в Гомельскую туббольницу, здесь он находился на аппарате искусственной вентиляции легких и умер 1 мая.

По словам родственников, у него была двусторонняя пневмония и подтвердился коронавирус.

Вадим жил в общежитии для медперсонала в Буда-Кошелево. У него остались родители и брат.

Напомним, в начале апреля в Буда-Кошелевском районе случилась вспышка COVID-19. Второго апреля в инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы под наблюдение врачей поместили 39 человек из поселка Коммунар. Все эти люди — контакты первого уровня школьника, который занимался в гомельской СДЮШОР № 4, где у тренеров зарегистрировали два случая пневмонии с положительным тестом на коронавирус. Позже местные власти рассказали еще о пяти выявленных случаях COVID-19.

20 апреля в Буда-Кошелево умерла 45-летняя фельдшер местной скорой помощи. Также известно, что заболели врачи и медсестры местной больницы. Один из врачей находится в реанимации, сообщают его коллеги.

На прошлой неделе в Буда-Кошелево не работали школы. В отделе образования эту информацию опровергли. Тем не менее, назвать сколько детей посещают учебные заведения райцентра в отделе затруднились. Родители же говорят, что обе школы Буда-Кошелево до сих пор пустые.

 
 
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В Гомельской туберкулезной больнице умер 36-летний инженер-программист Буда-Кошелевской больницы Вадим М. Об этом журналисту «Радые Свабода» рассказали...
 
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