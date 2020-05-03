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Удержать бизнес на плаву: как белорусские предприниматели адаптируются к новым реалиям?

03.05.2020 22:29 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Удержать бизнес на плаву: как белорусские предприниматели адаптируются к новым реалиям?

Вспомним комплекс антикризисных антивирусных мер, которые приняты в Беларуси. Первый пункт – здравоохранение. Медикам, которые работают с инфекцией, предусмотрены доплаты. До четырех тысяч рублей в месяц. Всего на медицину дополнительно направят 800 миллионов рублей.Поддержат и социальную сферу – это финансирование больничных для близкого окружения заболевших. Родителям детей-контактов за время на больничном будут выплачивать 100% среднедневного заработка. Важно сейчас и сохранить рабочие места. Потому рост зарплат отвязали от производительности труда в реальном секторе. И, конечно же, помощь бизнесу. 24 апреля Президент подписал Указ о поддержке экономики. Предусмотрена поддержка отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Это обрабатывающая промышленность, производство текстиля и одежды, торговля, авиаперевозки, парикмахерские, рестораны, бары, туристические компании. Теперь местные власти вправе предоставить компаниям налоговые каникулы с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Вводятся и арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога. 

Способны ли эти меры удержать бизнес на плаву? Об этом телеканал ОНТ спросил у предпринимателей. 

Подробнее – в видеоинформации. 

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Вспомним комплекс антикризисных антивирусных мер, которые приняты в Беларуси. Первый пункт – здравоохранение. Медикам, которые работают с инфекцией,...
 
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