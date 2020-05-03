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Часть ограничительных мер в России сохранится до появления вакцины от COVID-19
03.05.2020 22:36 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Ограничительные меры в России частично будут действовать до создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил в эфире телеканала «Россия-24»,
По словам главы российского Минздрава, ограничения в стране будут снимать в несколько этапов. Мурашко пояснил: в случае, если не будет создан популяционный иммунитет, то появится риск второй волны заболевания.
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Ограничительные меры в России частично будут действовать до создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил в эфире...
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