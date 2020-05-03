Часть ограничительных мер в России сохранится до появления вакцины от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Ограничительные меры в России частично будут действовать до создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам главы российского Минздрава, ограничения в стране будут снимать в несколько этапов. Мурашко пояснил: в случае, если не будет создан популяционный иммунитет, то появится риск второй волны заболевания.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram