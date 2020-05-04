COVID-19 в США: взгляд жительницы Лос-Анджелеса на ситуацию с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Шаг за шагом европейские страны снимают карантинные ограничения. Открыть храмы и рестораны, дать возможность выходить на прогулки, после – череда культурных событий. Таков план действий испанского правительства. Уже завтра розничные магазины заработают в Греции. А сами греки смогут передвигаться в пределах своего региона. Правительство Португалии решило не продлевать чрезвычайное положение, которое закончилось 2 мая. А итальянцы считают не дни, а часы до момента, когда можно будет выйти в парки на прогулку. И европейские политики все громче призывают объединить усилия. Пора браться за весла, считает глава испанского МИДа. Будет ли это большой европейский пароход или каждая страна ЕС поплывет по своим делам на отдельных лодках – пока не ясно. Но то, что наступает карантинная оттепель, – факт.

Теперь перенесемся за океан. США – страна контрастов. И если в самом Лос-Анджелесе действует строгий запрет на посещение пляжей (они под строгой охраной полиции), то в соседних округах ни о какой социальной дистанции речи не идет. И это в очередной раз говорит о том, что даже в отдельной стране нет единого вектора борьбы с вирусом. Это дело Штатов. Между тем США продолжают удерживать лидерство по числу заразившихся и умерших от коронавируса. Инфицированных – более миллиона. Но при этом страна начинает выходить из строгого карантинного режима. Да и Трамп не устает повторять: Америка вновь должна вернуться к нормальной жизни. Больше других его слушают южные штаты – стало тепло, надоело сидеть дома, океан зовет.

На связь с телеканалом ОНТ вышла наша соотечественница Антонина Ливингстон-Красниченко, которая два года живет в «городе грез» Лос-Анджелесе.

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