Караник - про ситуацию с COVID-19 в Витебске: «Больницы по одной будут выводить из оказания медпомощи»

Источник материала: Tut.by

В Витебске намерены поэтапно выводить больницы из оказания медицинской помощи, заявил на совещании у президента по ситуации с коронавирусом министр здравоохранения Владимир Караник. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1». По словам министра, эпидемиологическая ситуация позволяет строить такие планы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 3 мая на совещании у Александра Лукашенко обсуждались вопросы проведения мероприятий ко Дню Победы и ситуации с коронавирусом.

— Владимир Степанович, посмотрите, нельзя расслабиться, — сказал президент, говоря про эпидемиологическую ситуацию и обращаясь к министру здравоохранения. — Губернаторы на это нацелены, у них посевная компания уже — проблема № 2. Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе. Поэтому нельзя сейчас расслабиться. Нам надо выдержать… Боюсь сказать… До начала лета надо напряженно выдержать. Думаю, что с Божьей помощью мы как-то справимся с этой… Ну я рад, когда ты (президент обратился к министру здравоохранения. — Прим. ред.), говоришь, что «мы продержимся, у нас все нормально», я уже не доверяю, ориентируюсь на худшее. Но тем не менее вы в теме, и знаете, что происходит, лучше меня. Поэтому главное сейчас — поддержать врачей в том плане, что как-то надо, чтобы они разгружались больше. Очень устают люди, и это непросто, тем более что над ними довлеют проблемы, они же ходят с этими ковидными, поэтому надо уберечь эти центральные фигуры, которые сегодня в этой огромной системе выстроенной, вертятся, крутятся без выходных день и ночь.

Владимир Караник на обращение президента ответил следующее:

— Ситуация в Витебске уже позволяет планировать, что поэтапно уже с этих выходных больницы по одной будут выводить из оказания медицинской помощи, проводиться полная дезинфекция, в течение недели… (министра перебивает президент. — Прим. ред.).

По словам министра, персоналу этих больниц намерены давать передышку для того, чтобы они могли регионам помогать.