ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Караник - про ситуацию с COVID-19 в Витебске: «Больницы по одной будут выводить из оказания медпомощи»

04.05.2020 06:03 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске намерены поэтапно выводить больницы из оказания медицинской помощи, заявил на совещании у президента по ситуации с коронавирусом министр здравоохранения Владимир Караник. Об этом сообщает телеканал «Беларусь-1». По словам министра, эпидемиологическая ситуация позволяет строить такие планы.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, 3 мая на совещании у Александра Лукашенко обсуждались вопросы проведения мероприятий ко Дню Победы и ситуации с коронавирусом.

— Владимир Степанович, посмотрите, нельзя расслабиться, — сказал президент, говоря про эпидемиологическую ситуацию и обращаясь к министру здравоохранения. — Губернаторы на это нацелены, у них посевная компания уже — проблема № 2. Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе. Поэтому нельзя сейчас расслабиться. Нам надо выдержать… Боюсь сказать… До начала лета надо напряженно выдержать. Думаю, что с Божьей помощью мы как-то справимся с этой… Ну я рад, когда ты (президент обратился к министру здравоохранения. — Прим. ред.), говоришь, что «мы продержимся, у нас все нормально», я уже не доверяю, ориентируюсь на худшее. Но тем не менее вы в теме, и знаете, что происходит, лучше меня. Поэтому главное сейчас — поддержать врачей в том плане, что как-то надо, чтобы они разгружались больше. Очень устают люди, и это непросто, тем более что над ними довлеют проблемы, они же ходят с этими ковидными, поэтому надо уберечь эти центральные фигуры, которые сегодня в этой огромной системе выстроенной, вертятся, крутятся без выходных день и ночь.

Владимир Караник на обращение президента ответил следующее:

— Ситуация в Витебске уже позволяет планировать, что поэтапно уже с этих выходных больницы по одной будут выводить из оказания медицинской помощи, проводиться полная дезинфекция, в течение недели… (министра перебивает президент. — Прим. ред.).

По словам министра, персоналу этих больниц намерены давать передышку для того, чтобы они могли регионам помогать.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске намерены поэтапно выводить больницы из оказания медицинской помощи, заявил на совещании у президента министра здравоохранения Владимир Караник,...
 
Новости дня
Новости
 
В годовщину открытия «Борисов-Арены» на стадион пришло 1000 зрителей, рекорд 7-го тура был в Бобруйске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика