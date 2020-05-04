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Обнародован новый рейтинг самых дорогих футбольных клубов

04.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сайт Transfermarkt опубликовал обновленный с учетом возможных последствий пандемии коронавируса рейтинг самых дорогих по составу футбольных клубов мира. Единственным, стоимость заявки которого превысила отметку €1 млрд, оказался английский «Манчестер Сити».

Обнародован новый рейтинг самых дорогих футбольных клубов
Transfermarkt, ведущий среди ресурсов, освещающих футбольный трансферный рынок, опубликовал рейтинг 50 наиболее дорогих, исходя из стоимости составов, клубов мира. Только его лидеру удалось чуть-чуть перекрыть отметку в €1 млрд. Речь о «Манчестер Сити»: стоимость его заявки оценили в €1,02 млрд. В топ-10 также вошли «Ливерпуль» (€967 млн), «Реал» (€888,5 млн), «Барселона» (€852,7 млн), ПСЖ (€843,7 млн), «Бавария» (€756,6 млн), «Атлетико» (€709 млн), «Тоттенхем» (€699 млн), «Челси» (€679,9 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€646,7 млн).

Российских клубов в классификации не оказалось.

Уникальность данного рейтинга Transfermarkt в том, что при его составлении впервые учитывались возможные последствия, связанные с пандемией коронавируса, в том числе приостановку либо срыв различных национальных и международных турниров.

Еще в начале апреля ресурс обнародовал свой прогноз по поводу этих последствий именно для трансферного рынка, предсказав резкое падение цен на игроков и снижение спроса на них. По версии Transfermarkt, последствия пандемии должны снизить суммарную стоимость профессиональных футболистов мира примерно на €9 млрд. При этом наибольшие потери понесет английская премьер-лига. Футболисты ее клубов станут дешевле сразу на €1,84 млрд.

Что касается Российской премьер-лиги (РПЛ), то ее потери, по расчетам Transfermarkt, составят €90 млн. Причем новая оценка стоимости заявок всех клубов РПЛ оказалась ниже оценки стоимости заявки одного «Манчестер Сити» — €923 млн.
 
 
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