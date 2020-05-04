Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси ожидается к 20-м числа мая - эксперт













интервью телеканалу "Беларусь-1" . "По прогнозам, у нас к 20-м числам мая должен быть достигнут пик (заболеваемости коронавирусом – Прим.), затем должно наступить снижение примерно к середине июня", - сказал Сущевич в





"И даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмарный сон – это 14 августа. Дай Бог, чтобы это было так или еще раньше", - заметил он.





Как сообщалось, по состоянию на 3 мая в Беларуси зарегистрировано 16705 человек с положительным тестом на COVID-19 (прирост за сутки составил 877 человек). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.





Ранее представители Минздрава Беларуси прогнозировали, что пик заболеваемости COVID-19 в стране придется на конец апреля - начало мая.