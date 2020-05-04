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Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси ожидается к 20-м числа мая - эксперт
04.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Пик эпидемии Covid-19 в Беларуси придется на 20-е числа мая, считает врач-эпидемиолог, заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич.
"По прогнозам, у нас к 20-м числам мая должен быть достигнут пик (заболеваемости коронавирусом – Прим.), затем должно наступить снижение примерно к середине июня", - сказал Сущевич в
"И даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмарный сон – это 14 августа. Дай Бог, чтобы это было так или еще раньше", - заметил он.
Как сообщалось, по состоянию на 3 мая в Беларуси зарегистрировано 16705 человек с положительным тестом на COVID-19 (прирост за сутки составил 877 человек). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.
Ранее представители Минздрава Беларуси прогнозировали, что пик заболеваемости COVID-19 в стране придется на конец апреля - начало мая.
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Пик эпидемии Covid-19 в Беларуси придется на 20-е числа мая, считает врач-эпидемиолог, заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической...
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