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Предприниматели отмечают эффективность пакета мер по поддержке экономики
04.05.2020 09:48 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTБизнес активно обсуждает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Многие предприниматели отмечают его эффективность. Об этом рассказал председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин. В бизнес-союзах понимают, что сейчас нелегко всем и государство ждет отдачи и ответной реакции от частного сектора.
Многие предприниматели адаптировались к ситуации за счет цифровизации и перехода на удаленную работу - эти тенденции могут сохраниться и в будущем.
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Бизнес активно обсуждает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Многие предприниматели отмечают его эффективность. Об этом рассказал...
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