Антитела для лечения COVID-19 обнаружили канадские ученые

Источник материала: ОНТ

Исследователи из Канады нашли антитела, которые могут помочь создать лекарство для лечения коронавируса. Об этом во время ежедневного телеобращения к нации заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет ТАСС.

Канадский премьер отметил, что исследования по поиску вакцины от коронавируса принесли первые результаты. «Обнаружены антитела, которые могут быть использованы в лекарствах для лечения от этого вируса», – цитирует Трюдо ТАСС.

Также премьер-министр сообщил, что тестирование лекарства на людях может начаться уже в начале июля. Компании, которая нашла эти антитела, правительство Канады дополнительно выделит на исследования 175 млн канадских долларов (около $125 млн).

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