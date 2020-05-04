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Антитела для лечения COVID-19 обнаружили канадские ученые

04.05.2020 10:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Антитела для лечения COVID-19 обнаружили канадские ученые

Исследователи из Канады нашли антитела, которые могут помочь создать лекарство для лечения коронавируса. Об этом во время ежедневного телеобращения к нации заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, пишет ТАСС. 

Канадский премьер отметил, что исследования по поиску вакцины от коронавируса принесли первые результаты. «Обнаружены антитела, которые могут быть использованы в лекарствах для лечения от этого вируса», – цитирует Трюдо ТАСС. 

Также премьер-министр сообщил, что тестирование лекарства на людях может начаться уже в начале июля. Компании, которая нашла эти антитела, правительство Канады дополнительно выделит на исследования 175 млн канадских долларов (около $125 млн).  

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Исследователи из Канады нашли антитела, которые могут помочь создать лекарство для лечения коронавируса. Об этом во время ежедневного телеобращения к нации...
 
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