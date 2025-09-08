|
ИИ ассистент для маркетинга и продаж: как создавать и внедрять цифрового помощника
08.09.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
ИИ-ассистент для бизнеса: как создавать и внедрять цифрового помощника. 23 сентября в Клубе Про бизнес, крупнейшем сообществе топ-менеджеров и руководителей, проводится большой воркшоп по созданию и работе с ИИ ассистентами для бизнеса.
Спикер: Юлия Кравченко, директор компании «Снежная лапа», эксперт по ИИ в продажах и маркетинге, резидент Клуба Про бизнес
Что вас ждет на воркшопе
Вы получите
СПИКЕР: Юлия Кравченко, директор компании «Снежная лапа», эксперт по ИИ в продажах и маркетинге, резидент Клуба Про бизнес
📅 Дата: 23. сентября
Чтобы принять участие во встрече,
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: БИЛЕТ НА ВОРКШОП СО СКИДКОЙ 50%
Для всех, кто уже приобрел или собирается купить билет на
180BYN 90 BYN
Чтобы получить скидку, надо:
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Генеральный партнер: Финтех Инвест
Технологический партнер Клуба
Ждем Вас 23 сентября!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ИИ-ассистент для бизнеса: как создавать и внедрять цифрового помощника. 23 сентября в Клубе Про бизнес, крупнейшем сообществе топ-менеджеров и руководителей,...
|
Архив (Разное)