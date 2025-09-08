ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
ИИ ассистент для маркетинга и продаж: как создавать и внедрять цифрового помощника

08.09.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


ИИ-ассистент для бизнеса: как создавать и внедрять цифрового помощника. 23 сентября в Клубе Про бизнес, крупнейшем сообществе топ-менеджеров и руководителей, проводится большой воркшоп по созданию и работе с ИИ ассистентами для бизнеса.

Спикер: Юлия Кравченко, директор компании «Снежная лапа», эксперт по ИИ в продажах и маркетинге, резидент Клуба Про бизнес

Что вас ждет на воркшопе

  • Какие бывают ИИ ассистенты: обзор разновидностей цифровых помощников
  • Разберем реальный кейс ИИ ассистента: какие задачи он выполняет, какую выгоду приносит компании, сколько времени экономит сотрудникам и как его воспринимают клиенты
  • Ошибки при создании и интеграции решения: разбор типичных проблем, с которыми сталкиваются при внедрении и до него, и варианты их решения

Вы получите

  • Механику ​​​​​​создания простого ИИ ассистента
  • Пошаговое построение базовой версии помощника
  • Схему внедрения ассистента в работу компании: от выбора задачи и настройки минимального сценария до первых тестов

СПИКЕР: Юлия Кравченко, директор компании «Снежная лапа», эксперт по ИИ в продажах и маркетинге, резидент Клуба Про бизнес


📅 Дата: 23. сентября
🕔Время: 19:00−21:00, регистрация с 18:30
🏚Локация — офис hoster.by, конференц-зал (ул. Аранская, 8, блок 1, этаж 3)

Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: БИЛЕТ НА ВОРКШОП СО СКИДКОЙ 50%

Для всех, кто уже приобрел или собирается купить билет на интенсив по работе с искусственным интеллектом DEEP SEE — участие в воркшопе в 2 раза ниже!

180BYN 90 BYN

Чтобы получить скидку, надо:
1. Приобрести любой билет (или несколько билетов) на интенсив по работе с искусственным интеллектом DEEP SEE (состоится 25 сентября 2025 в отеле «Виктория Олимп»)
2. Затем приобрести билет (или несколько) на воркшоп по созданию ИИ-ассистентов в Клубе Про бизнес (состоится 23 сентября).
При покупке ввести промокод Club_AI, и стоимость билета станет 90 BYN


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Генеральный партнер: Финтех Инвест

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


 

Ждем Вас 23 сентября!


Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»
Спасибо за доверие!

 
 
В каких сферах и для каких задач ИИ дает ощутимый финансовый эффект
