ИИ ассистент для маркетинга и продаж: как создавать и внедрять цифрового помощника

ИИ-ассистент для бизнеса: как создавать и внедрять цифрового помощника. 23 сентября в Клубе Про бизнес, крупнейшем сообществе топ-менеджеров и руководителей, проводится большой воркшоп по созданию и работе с ИИ ассистентами для бизнеса.

Спикер: Юлия Кравченко, директор компании «Снежная лапа», эксперт по ИИ в продажах и маркетинге, резидент Клуба Про бизнес

Что вас ждет на воркшопе

Какие бывают ИИ ассистенты: обзор разновидностей цифровых помощников

Разберем реальный кейс ИИ ассистента: какие задачи он выполняет, какую выгоду приносит компании, сколько времени экономит сотрудникам и как его воспринимают клиенты

Ошибки при создании и интеграции решения: разбор типичных проблем, с которыми сталкиваются при внедрении и до него, и варианты их решения

Вы получите

Механику ​​​​​​создания простого ИИ ассистента

Пошаговое построение базовой версии помощника

Схему внедрения ассистента в работу компании: от выбора задачи и настройки минимального сценария до первых тестов

📅 Дата: 23. сентября

🕔Время: 19:00−21:00, регистрация с 18:30

🏚Локация — офис hoster.by, конференц-зал (ул. Аранская, 8, блок 1, этаж 3)

Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке





